Radwegoffensive nimmt weiter Fahrt auf: Weitere Radachsen und wichtige Lückenschlüsse beschlossen

Wien (OTS) -

Die große Radwegoffensive der Stadt läuft weiterhin auf Hochtouren! Drei weitere Radwegprojekte wurden heute im zuständigen Gemeinderatsausschuss beschlossen. Im Alsergrund, der Donaustadt und in Liesing werden damit wichtige Radverbindungen verbessert und bestehende Lücken geschlossen. Geplant sind die Aufwertung des Gürtelradwegs im Bereich des Währinger Gürtels, der weitere Ausbau einer Radachse entlang der Erzherzog-Karl-Straße sowie Lückenschlüsse am Liesingbachradweg.

„Bei der laufenden Verbesserung der Radinfrastruktur werten wir zugleich auch den öffentlichen Raum weiter auf. Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ entsiegeln wir, schaffen zusätzliche Grünflächen und pflanzen neue Bäume“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die sich bei den Bezirken für die gute Zusammenarbeit bedankt.

NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner ergänzt: „Die heute beschlossenen Projekte greifen wieder Schwerpunkte auf, die mir beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur besonders am Herzen liegen: Wir schaffen klar getrennte, eigene Wege für Fuß- und Radverkehr, um durchgehende, sichere und komfortable Radrouten zu ermöglichen. Dabei setzen wir gezielt auf eine geld- und ressourcenschonende Leichtbauweise.“

Mehr Komfort und Sicherheit am Alsergrund – Entflechtung von Rad- und Fußweg

Der Gürtelradweg stellt eine wichtige Verbindung im Wiener Hauptradwegenetz dar. Im Bereich der U6-Station Nußdorfer Straße wird der bestehende Radweg südlich der U-Bahn-Bögen auf einer Länge von rund 110 Metern bis Ende des Jahres aufgewertet. Der Radweg verläuft künftig begradigt, es entsteht eine komfortable und direkte Route von der Sobieskigasse bis zur Nußdorfer Straße.

Eine neue Querungsmöglichkeit über den Währinger Gürtel ermöglicht eine sichere Anbindung für den aus der Sobieskigasse kommenden Radverkehr mit dem Gürtelradweg. Dadurch ist der 9. Bezirk noch besser an das hochrangige Radverkehrsnetz angebunden.

Auch die Fußgänger*innen profitieren von der Umgestaltung: Der bisherige Radweg vor den Lokalen wird künftig zum Gehweg. Somit wird der Fuß- und Radverkehr auf dieser Strecke entflochten. Der Vorplatz der U-Bahnstation wird umgestaltet und lädt künftig mit sieben neuen halbkreisförmigen Bänken rund um die Bestandsbäume zum Verweilen ein und sorgt so für eine verbesserte Aufenthaltsqualität. Gehsteigvorziehungen und zusätzliche Querungsmöglichkeiten verbessern die Sichtbeziehungen und erhöhen gemeinsam mit neuen taktilen Bodeninformationen die Sicherheit und Barrierefreiheit in diesem Abschnitt.

Radinfrastruktur in der Erzherzog-Karl-Straße wird weiter ausgebaut

In der für den 22. Bezirk wichtigen Verkehrsader Erzherzog-Karl-Straße wird an den bereits fertiggestellten, 700 m langen ersten Abschnitt - Wagramer Straße bis Industriestraße - angeschlossen: In Bau befindet sich bis Oktober bereits ein neuer fast 500 m langer Zwei-Richtungs-Radweg ab der Industriestraße, der dann in die Donaustadtstraße mündet. Zudem werden nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ auch 10 Bäume und 2 Hochstammsträucher entlang des Radweges neu gepflanzt und sorgen in den heißen Sommermonaten für Abkühlung.

Nun folgt eine weitere Verbesserung für Radfahrende: Zwischen Polgarstraße und Smolagasse ersetzt künftig ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg den bisherigen Mehrzweckstreifen. In diesem Abschnitt des Radweges wird außerdem die innovative und kosteneffiziente Leichtbauweise umgesetzt. Das bedeutet, der Radweg wird nicht wie sonst üblich auf erhöhtem Niveau geführt und mit Randsteinen abgetrennt, sondern bleibt auf Straßenniveau. Als Abgrenzung zum Kfz-Verkehr dienen Kunststoffschwellen, die für erhöhte Sicherheit für Radfahrende sorgen. Knapp 120 m2 Fläche wird entsiegelt und begrünt, die Fertigstellung ist ebenfalls diesen Herbst geplant.

Zusätzlich sorgen neue Radfahrüberfahrten und Gehsteigvorziehungen in den Kreuzungsbereichen für optimale Sichtbeziehungen und verbessern somit die Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr.

Der Ausbau verbessert außerdem die Anbindung an den bereits 2025 fertiggestellten Radhighway Nord auf der Wagramer Straße, welcher über die Reichsbrücke und die Lassallestraße bis zum Praterstern verläuft. Von dort geht es auf der Praterstraße bis zur Aspernbrücke über den Donaukanal bis zur Urania weiter. Damit entsteht eine hochwertige Radverbindung aus dem Osten der Donaustadt bis in die Inneren Bezirke.

Neuer Radweg über Liesinger Platz sorgt für Lückenschluss

Auch in Liesing werden wichtige Lücken geschlossen: Nach der Fertigstellung des neuen komfortablen Radwegs über den Atzgersdorfer Platz Ende 2025 wird die Radinfrastruktur entlang des Liesingbaches ab Oktober weiter optimiert. Der gut 500 Meter lange Abschnitt entlang der Lehmanngasse und dem Liesinger Platz wird erheblich verbessert. Vom Herbert-Mayr-Park wird ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg über die Lehmanngasse und den Busbahnhof Liesinger Platz bis zum verkehrsberuhigten Bereich hinter der Liesinger Sporthalle errichtet. Damit wird der Liesinger Bahnhof noch besser erreichbar. Dort schließt der neue Radweg an das bereits vorhandene Radwegenetz an.

Nicht nur Radfahrende, auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden profitieren von den Maßnahmen: Neue Grünflächen mit vier Bäumen und vielen Sträuchern begrünen die Strecke, über 70 m2 werden entsiegelt. Gehsteigvorziehungen erleichtern außerdem die Sichtbeziehungen für Zu-Fuß-Gehende und Autofahrer*innen.

Wiens große Radwegoffensive läuft

Die Wiener Radwegoffensive geht weiter! Die rot-pinke Koalition hat seit dem Start 2021 bereits über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt, dazu kommen 50 km im Bezirksnetz. Auch heuer geht der Ausbau weiter, es stehen 33 Projekte und 12,5 km neue Radwege am Programm.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten inklusive interaktiver Karte aller Projekte auf fahrradwien.at

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/