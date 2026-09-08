  • 08.09.2026, 12:34:02
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OVE-Energietechnik-Tagung in Wien: Innovationen für eine sichere Energieversorgung

OVE-Energietechnik-Tagung in Wien: Innovationen für eine sichere Energieversorgung
Wien (OTS) - 

Die OVE-Energietechnik-Tagung macht dieses Jahr Station in Wien. Im Fokus der Tagung am 14./15. Oktober stehen die Herausforderungen der Energiewende durch neue Verbraucher im Stromnetz ebenso wie Lösungsansätze, etwa durch Innovationen in der Nieder- und Mittelspannungstechnik. Im Rahmen einer Abendveranstaltung wird der Energietechnik-Nachwuchs für herausragende Abschlussarbeiten ausgezeichnet.

Welche Rahmenbedingungen braucht es für eine erfolgreiche Energietransformation? Wie gelingt die Integration neuer Verbraucher, etwa Elektromobilität oder Batteriespeichersysteme, in das Stromnetz? Und welchen Beitrag können dezentrale Flexibilitäten sowie Innovationen in der Nieder- und Mittelspannungs­technik für die Netz- und Versorgungssicherheit leisten? Diese Fragen stehen am 14. und 15. Oktober in der ARIANA-Eventlocation in der Seestadt Aspern im Mittelpunkt. Expert:innen aus Energiewirtschaft, Industrie, Forschung und Politik diskutieren bei der OVE-Energietechnik-Tagung innovative Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen und die Weiterentwicklung des Energiesystems.

Keynotes aus Energiewirtschaft, Industrie und Wissenschaft

Am Beginn der diesjährigen OVE-Energietechnik-Tagung stehen wieder spannende Keynotes: Sascha Zabransky (Wien Energie) wird die Energiewende in seinem Beitrag einem Realitätscheck unterziehen. Neue Anforderungen an die Energieinfrastruktur erfordern die intelligente Integration von E-Mobilität, Photovoltaik, Windkraft, Speichern, Wasserstoff und Flexibilitäten. Leistungselektronik als Schlüsseltechnologie für die Transformation des Energiesystems stellt Britta Buchholz (VDE ETG, Hitachi Energy Germany) in den Fokus ihrer Keynote. Und Bernd Klöckl (TU Wien) wird innovative Konzepte für die Netzintegration neuer Verbraucher sowie innovativer Flexibilitäten präsentieren, die es in die Systemführung der Zukunft schaffen könnten.

Podiumsdiskussion, Poster Session und Nachwuchs-Talk

Zusätzlich zu den Keynotes und zahlreichen Fachvorträgen bietet die OVE-Energietechnik-Tagung eine Podiumsdiskussion sowie eine Poster Session. Erstmals findet außerdem ein Expert:innen-Talk der OVE Young Engineers statt, bei dem der Energietechnik-Nachwuchs über die Herausforderungen der Verteilernetze der Zukunft diskutiert. Im Rahmen der Abendveranstaltung werden traditionell die OVE-Energietechnik-Preise, der Prof. Werner Rieder-Preis sowie ein Best Poster Award vergeben.

Programm und Anmeldung: www.energietechnik-tagung.at

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik gestaltet als unabhängige Branchenplattform die Zukunft der Elektrotechnik und Informationstechnik aktiv mit. Der OVE vernetzt Industrie und Gewerbe, Energiewirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten und Nachwuchsinitiativen den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normungsorganisation sowie mit seinen weiteren Kernbereichen Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.

OVE-Energietechnik-Tagung



Datum: 14.10.2026, 10:00 Uhr - 15.10.2026, 16:00 Uhr


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: ARIANA Eventlocation, Seestadt Aspern


Christine-Touaillon-Straße 4

1220 Wien


Österreich


URL: https://www.energietechnik-tagung.at


 Rückfragen & Kontakt 
OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
 Mag. Cornelia Schaupp
 Telefon: T +43 1 587 63 73-534
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.ove.at
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 [Mittwoch, 14.10.2026, 10:00] 
 [Donnerstag, 15.10.2026, 10:00] 
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