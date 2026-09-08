- 08.09.2026, 12:30:32
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- OTS0108
Termine am 9. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, PK-Präsentation der Ergebnisse der Meidling-Umfrage „12 Projekte für den 12. Bezirk“ mit u.a. Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (12., Meidlinger Markt, nördlicher Marktbereich, Niederhofstraße)
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., VHS, Angerer Straße 14)
(Schluss) red
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