Niederösterreich überdacht 1.608 Parkplätze mit Photovoltaik

St. Pölten (OTS) -

„Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist eine sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln. Damit schützen wir wertvolle Böden, spenden Schatten in der Sommerhitze, schützen vor Niederschlag und bauen gleichzeitig die Erneuerbare Energie aus. Deswegen werden jetzt weitere 1.608 bestehende Stellplätze mit einer PV-Anlage überdacht. Das ist Klimaschutz mit Hausverstand“ gibt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf bekannt.

Neue PV-Überdachungen werden u.a. vor dem Florian-Berndl-Bad in Bisamberg, in Korneuburg, Wr. Neustadt, Deutsch-Wagram und St. Valentin errichtet. Pernkopf: „Ich will möglichst viele Parkplätze mit PV-Anlagen überdachen! Mit den neuen Projekten überdachen wir dann insgesamt bereits 6.100 Parkplätze in ganz Niederösterreich mit PV-Anlagen, die eine Leistung von 21 Megawatt bringen werden.“ Weitere Projekte sollen unter anderem in Böheimkirchen, Langschlag, Vösendorf, Ziersdorf und Gmünd umgesetzt werden. Pernkopf betont: „Unser Bundesland ist die Ökostromlokomotive Österreichs und Vorreiter beim Bodenschutz. Aus Liebe zum Land wollen wir unsere Heimat unabhängiger von Energieimporten, beispielsweise. aus Russland oder dem arabischen Raum machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen. Die nachhaltige und krisenfeste Energieversorgung ist der beste Weg für Land und Zukunft.“

Der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp freut sich: „Das ist Umwelt- und Klimaschutz, der Sinn macht und auch unseren Gemeindebürgern ganz konkret hilft, gerade wenn es so heiß wie heuer ist. Der produzierte Sonnenstrom wird über die gemeindeeigene Energiegemeinschaft wieder in die Korneuburger Stromnetze gespeist.“ Die Landesförderung für PV-Überdachungen beträgt bis zu 750 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdachen.

Weitere Informationen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Mobil: +43 676 812 15283, E-Mail: [email protected].