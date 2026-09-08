Markus Gunesch und neues Konsortium kaufen 200 Wohnungen in Wiener Neustadt

Graz (OTS) -

Immobilienunternehmer baut Bestand auf 1.500 Wohnungen aus mit Fokus auf leistbares Wohnen. Markus Gunesch setzt seinen Wachstumskurs am österreichischen Wohnungsmarkt fort. Gemeinsam mit Gerhard Föchterle, Horst Lang und Lisa Prettenthaler hat er in einem neu gegründeten Konsortium rund 200 Wohnungen in Wiener Neustadt erworben. Mit dem Ankauf wächst der gemeinsam aufgebaute Wohnungsbestand auf rund 1.500 Wohnungen. Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von bestehendem Wohnraum: Die Wohnungen sollen gezielt modernisiert, vermietet und teilweise auch wieder verkauft werden.

Neues Konsortium für weitere Ankäufe

Der Ankauf in Wiener Neustadt erfolgt erstmals über ein neues Konsortium. Neben Markus Gunesch gehören Gerhard Föchterle, Horst Lang und Lisa Prettenthaler zum Investorenkreis. Damit bündeln vier erfahrene Immobilieninvestoren ihre Kräfte und schaffen eine neue Plattform für weitere Transaktionen am österreichischen Wohnungsmarkt. Der Fokus liegt auf bestehenden Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial. Statt ausschließlich auf Neubau zu setzen, sollen vorhandene Wohnungen übernommen und durch gezielte Investitionen aufgewertet werden.

Das Team hinter dem neuen Immobilienkonsortium

Markus Gunesch bringt seine langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Entwicklung von Wohnungsbeständen ein. Sein Fokus liegt auf dem Ankauf, der Sanierung und der langfristigen Bewirtschaftung von Immobilien. Dabei setzt er sich insbesondere für leistbares Wohnen sowie für eine ökologische und nachhaltige Entwicklung von Wohnimmobilien ein. Sein Ziel ist es, bestehenden Wohnraum qualitativ aufzuwerten, energieeffizienter zu gestalten und gleichzeitig leistbar zu halten.

Gerhard Föchterle gilt als Sanierungsspezialist mit fünf Jahrzehnten Erfahrung. Seine Expertise soll insbesondere bei der Modernisierung und Weiterentwicklung der 200 Wohnungen zum Tragen kommen. Bei Bestandsimmobilien ist die richtige Einschätzung des Sanierungsbedarfs entscheidend, sowohl für die Qualität der Wohnungen als auch für die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Gerhard Föchterle hat in seinem gesamten Werdegang tausende Wohnungen entwickelt und saniert.

Horst Lang ist als Finanzierungsexperte mit 30 Jahren Bankerfahrung, davon zwei Jahrzehnte in leitender Funktion, ein wichtiger Bestandteil des neuen Konsortiums. Er hat sich auch um die Ausschreibung für den Ankauf der 200 Wohnungen gekümmert und damit eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung und Strukturierung der Transaktion übernommen. Darüber hinaus war Lang maßgeblich in die Due-Diligence-Prüfung eingebunden und brachte dabei seine langjährige Erfahrung in der finanziellen und wirtschaftlichen Bewertung von Immobilienprojekten ein. Zusätzlich ist er als Lehrender an der FH JOANNEUM tätig und gibt dort seine berufliche Erfahrung und sein Fachwissen an Studierende weiter.

Lisa Prettenthaler ist als Vertriebsprofi, Maklerin, Investorin und im Bereich Facility Management Teil des neuen Konsortiums. Sie bringt umfangreiche Erfahrung in der Immobilienbranche mit und hat bereits mehrere Projekte erfolgreich als Investorin umgesetzt. Neben ihrer Beteiligung als Investor-Partnerin übernimmt sie auch eine wichtige Rolle im Vertrieb und soll jene Wohnungen, die nach der Sanierung verkauft werden, professionell am Markt positionieren und vermarkten.

1.500 Wohnungen im Bestand: Sanieren und leistbaren Wohnraum schaffen

Mit dem aktuellen Ankauf erreicht Gunesch einen Bestand von rund 1.500 Wohnungen. Damit hat er sein selbst gestecktes Ziel bereits umgesetzt und verfügt mittlerweile über ein umfangreiches Portfolio an Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ankauf von Bestandswohnungen. Diese werden gezielt saniert und modernisiert, bevor sie wieder vermietet oder verkauft werden. Das Konzept verbindet dabei zwei Aspekte: Die Immobilien sollen wirtschaftlich erfolgreich entwickelt werden und gleichzeitig Wohnraum entstehen, der für eine breite Bevölkerungsschicht leistbar bleibt.

200 Wohnungen in Wiener Neustadt

Der Ankauf von rund 200 Wohnungen in Wiener Neustadt ist ein weiterer wichtiger Schritt. Die Stadt südlich von Wien verfügt über einen großen gewachsenen Wohnungsbestand und eine entsprechende Nachfrage nach leistbaren Wohnungen. Statt neue Wohnflächen auf der grünen Wiese zu schaffen, wird bereits vorhandener Wohnraum weiterentwickelt. Das hat einen entscheidenden Vorteil: Die Wohnungen bestehen bereits, die notwendige Infrastruktur ist vorhanden und durch Sanierung kann die Qualität deutlich verbessert werden.

Sanierung als Schlüssel

Bei den Bestandsimmobilien geht es vor allem darum, Wohnungen wieder auf einen modernen Standard zu bringen. Je nach Objekt können dabei unter anderem Bäder, Küchen, Böden, Fenster oder Heizsysteme erneuert werden. Auch energetische Verbesserungen spielen eine wichtige Rolle. Dadurch können nicht nur die Wohnungen attraktiver werden, sondern langfristig auch die laufenden Kosten für die Bewohner reduziert werden. Leistbares Wohnen bedeutet dabei nicht, bei der Qualität Abstriche zu machen.

Starke Vermietung und erfolgreiche Verkäufe

Dass sanierte Bestandswohnungen stark nachgefragt werden, zeigt sich auch bei der Vermietung. Die Wohnungen werden zu einem großen Teil langfristig vermietet und treffen damit auf eine hohe Nachfrage. Gleichzeitig werden sanierte Wohnungen auch verkauft. Dadurch entsteht ein flexibles Modell: Ein Teil des Bestands bleibt langfristig in der Vermietung, andere Objekte werden nach der Entwicklung wieder dem Markt zugeführt. Die bisherigen Verkäufe zeigen, dass es auch für sanierte Bestandswohnungen eine entsprechende Nachfrage von Eigennutzern und Anlegern gibt.

Wohnraum entwickeln statt nur neu bauen

Der Ankauf in Wiener Neustadt steht damit für einen grundsätzlichen Ansatz: Wohnraum muss nicht immer neu gebaut werden, um zusätzlichen Wohnwert zu schaffen. Österreich verfügt über einen großen Bestand an älteren Wohnungen. Werden diese Immobilien professionell saniert und weiterentwickelt, können daraus moderne Wohnungen entstehen, ohne zusätzlichen Boden zu verbrauchen. Für Markus Gunesch ist der aktuelle Ankauf deshalb nicht nur eine Erweiterung seines Immobilienportfolios. Er ist gleichzeitig ein weiterer Schritt beim Ausbau von leistbarem Wohnraum. Mit rund 1.500 Wohnungen im Bestand ist die nächste Größenordnung bereits erreicht. Nun geht es darum, diesen Bestand weiterzuentwickeln, zu vermieten und erfolgreich am Markt zu platzieren mit einem klaren Ziel: vorhandenen Wohnraum besser nutzen und leistbar machen.

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