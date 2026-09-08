Österreicher organisieren erstmals Motorrad-Konferenz in Mailand

Wien/Mailand (OTS) -

Der Österreichische Verein für Kraftfahrzeugtechnik (ÖVK) veranstaltet heuer erstmals die International Motorcycle Conference in Mailand, IMCM, (https://www.motorcycle-conference.com/). Sie findet im Vorfeld der EICMA am 2. November 2026 im Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia „Leonardo da Vinci“ statt. Mit der IMCM erweitert der ÖVK sein Konferenzprogramm, zu dem auch das Internationale Wiener Motorensymposium (https://wiener-motorensymposium.at/) zählt.

Einen Tag vor Beginn der weltweit bedeutendsten Messe der Zweiradbranche, der EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), treffen bei der Konferenz IMCM Fachleute aus Industrie und Forschung aus Europa, China, Indien und USA aufeinander: „Die Konferenz bietet Raum für einen Diskurs über aktuelle technische Trends sowie internationale Perspektiven zur Zukunft des Motorrads“, verweist der Vorsitzende des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik, Professor Bernhard Geringer, auf die Bedeutung einer derartigen Dialogplattform für die globale Zweiradbranche. „Die IMCM wurde auf Initiative von Professor Helmut Eichlseder, Dr. Christian Landerl und Professor Leopold Mikulic, allesamt sowohl beruflich als auch privat am Motorrad tätig, wiederbelebt. Sie knüpft nach einer Pause an die frühere Ricardo Motorcycle Conference an und damit an eine mehr als zehnjährige Konferenztradition: Unter dem Motto ‚Engineering the fascination of motorcycling in a changing world‘ gehen wir unter anderem der Frage nach, welche technologischen Innovationen das Motorrad braucht, um angesichts von Regulierung, Elektrifizierung, Sicherheit und neuen Mobilitätsformen attraktiv zu bleiben.“