HOVIONE ernennt Dr. Stefan Doboczky zum Chief Executive Officer

Baar, Schweiz (OTS) -

Die HOVIONE HOLDING AG hat heute die Ernennung von Dr. Stefan Doboczky zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. April 2027 bekannt gegeben.

Dr. Stefan Doboczky ist seit 2024 Präsident des Verwaltungsrats der HOVIONE HOLDING AG und hat in dieser Funktion die Strategie und die Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich mitgeprägt. Mit dem Antritt der Position als Chief Executive Officer wird er das Präsidium des Verwaltungsrats niederlegen.

Die 1959 gegründete und von der Familie Villax kontrollierte HOVIONE ist eine weltweit tätige Pharma-Technologie- und Dienstleistungsgruppe mit mehr als 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vier FDA-inspizierten Produktions- und F&E-Standorten in Europa, den USA und China sowie international anerkannter Technologieführerschaft in der Sprühtrocknung und der kontinuierlichen Tablettierung.

Mit der Ernennung kehrt Dr. Stefan Doboczky in die Pharmaindustrie zurück. Er verbrachte mehr als 17 Jahre bei Royal DSM, wo er bis in den Vorstand aufstieg und dort für das globale Pharmaportfolio des Konzerns sowie für dessen Wachstum in Asien verantwortlich war.

Anschließend war er elf Jahre lang Chief Executive Officer börsennotierter, von Private-Equity-Investoren sowie von Konzernen gehaltener Industrieunternehmen, darunter die Lenzing AG, die Heubach GmbH und die Borealis AG. Nach dem Zusammenschluss von Borealis, Borouge und NOVA Chemicals zu Borouge International übernahm er die Funktion des Chief Commercial Officer und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der fusionierten Gruppe. Diese Aufgaben übergibt er am 1. Oktober 2026 an seinen Nachfolger und steht für weitere sechs Monate zur Unterstützung des Übergangs zur Verfügung.

Dr. Stefan Doboczky hat ein Masterstudium der Technischen Chemie sowie ein Doktorat der Naturwissenschaften an der Technischen Universität Wien (TU Wien) absolviert und verfügt zudem über einen MBA des IMD in Lausanne, Schweiz.

Die Ernennung erfolgt im Anschluss an einen umfassenden Nachfolgeprozess des Verwaltungsrats und markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung von HOVIONE. Sie unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, seine internationale Position als führender Technologie- und Dienstleistungspartner der Pharmaindustrie weiter zu stärken.

Guy Villax, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Family Council, in Vertretung des Hauptaktionärs, sagte:

„Wir freuen uns sehr, dass Stefan die operative Führung von HOVIONE übernimmt. Als unser Verwaltungsratspräsident kennt er das Unternehmen, seine Kultur und seine Menschen sehr genau und hat unsere strategische Ausrichtung und unsere Prioritäten mitgestaltet. Seine internationale Erfahrung, seine kommerzielle Expertise und seine nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen nachhaltig zu verändern, machen ihn außerordentlich gut geeignet, HOVIONE in die nächste Wachstumsphase zu führen. Dass er bereit ist, vom Verwaltungsrat in die operative Verantwortung zu wechseln, ist ein starkes Signal seiner Überzeugung von diesem Unternehmen und von den vor uns liegenden Möglichkeiten.“

Dr. Stefan Doboczky, designierter Chief Executive Officer von HOVIONE, sagte:

„Es ist mir eine Ehre, die Rolle des CEO bei HOVIONE zu übernehmen und aus meiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrats in die operative Führung des Unternehmens zu wechseln. In meinen zwei Jahren als Verwaltungsratspräsident habe ich das bemerkenswerte Potenzial dieser Organisation kennengelernt – getragen von einer sehr starken technologischen Basis, von talentierten Menschen und von einer echten Ausrichtung auf die Patientinnen und Patienten. In die Pharmaindustrie zurückzukehren, in der ich den prägenden Teil meiner Laufbahn verbracht habe, und dies als CEO eines familiengeführten Unternehmens mit einem derart langfristigen Horizont zu tun, ist eine einzigartige Gelegenheit. Ich danke dem Verwaltungsrat und den Aktionären für ihr Vertrauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem globalen Führungsteam und dem Verwaltungsrat von HOVIONE unsere internationale Präsenz zu stärken, Innovation voranzutreiben und nachhaltigen Wert für unsere Kunden, Partner und Aktionäre zu schaffen.“

Der Verwaltungsrat dankt zudem Marco Gil und António Almeida für ihre Führung während der Interimsphase als Co-CEOs und dafür, dass sie die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie bis zum Amtsantritt von Dr. Stefan Doboczky sicherstellen.

Über HOVIONE

HOVIONE hat seine Wurzeln in Portugal, wo das Unternehmen 1959 gegründet wurde, und hat sich seither über Europa, China und die USA ausgedehnt. Die internationale Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und beliefert die Pharmaindustrie mit Prozesstechnologie, F&E-Dienstleistungen und kommerzieller Präsenz in allen wesentlichen Regionen. Sie beschäftigt mehr als 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen ist den Patientinnen und Patienten, der Innovation und Technologie, dem internationalen Wachstum sowie der Schaffung nachhaltigen Werts für seine Kunden, Partner und Aktionäre verpflichtet.