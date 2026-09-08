  • 08.09.2026, 12:01:03
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FPÖ-Bors: „Sorge um Identität! Landsleute haben genug vom Asylchaos der Einheitspartei“

ÖIF-Zahlen sind die Quittung für jahrelanges Migrationsversagen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Diese Zahlen sind eine schallende Ohrfeige für all jene, die die Folgen der Massenzuwanderung seit vielen Jahren schönreden. Mittlerweile halten 75 Prozent der Bevölkerung Sorgen um Österreichs kulturelle Identität für berechtigt – 2018 waren es erst 57 Prozent. Gleichzeitig sehen 65 Prozent Zuwanderung als problematisch. Die Österreicher haben längst erkannt, was die politische Verantwortungselite noch immer nicht wahrhaben will: Ungebremste Zuwanderung verändert unser Land und gefährdet zunehmend den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, erklärt FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors nach der ÖIF-Befragung.

„Wenn 84 Prozent wahrnehmen, dass Zugewanderte in manchen Stadtteilen weitgehend unter sich leben und Integration kaum stattfindet, kann niemand mehr ernsthaft von gelungenem Zusammenleben sprechen. 56 Prozent sehen die größten gesellschaftlichen Spannungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten und eine Mehrheit glaubt nicht einmal mehr, dass die meisten Flüchtlinge um Integration bemüht sind. Das ist das vernichtende Zeugnis einer völlig gescheiterten Asyl-, Migrations- und Integrationspolitik“, so Bors weiter.

„Die Botschaft der Bevölkerung ist glasklar: Österreich braucht nicht noch mehr Zuwanderung, sondern endlich einen konsequenten Zuwanderungsstopp, einen harten Kampf gegen Parallelgesellschaften und konsequente Abschiebungen. Die Politik hat nicht die Aufgabe, Österreich an die Massenzuwanderung anzupassen, sondern Österreich und seine Bevölkerung, vor allem Frauen und Kinder, zu schützen. Unsere Sicherheit, unsere Heimat und unsere kulturelle Identität stehen für uns Freiheitliche immer an erster Stelle“, betont Andreas Bors.

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