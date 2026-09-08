Stabile Lehre, starke Zukunft: Wiener Stadtwerke begrüßen 228 neue Lehrlinge

Wien (OTS) -

228 junge Menschen starten in diesem Herbst ihre Lehre bei den Wiener Stadtwerken. Beim traditionellen Lehrlingstag am 8. September wurden die neuen Kolleg*innen von Generaldirektor Peter Weinelt sowie seinen Stellvertreter*innen Monika Unterholzner und Roman Fuchs sowie dem Wiener Landtagspräsidenten Christian Meidlinger feierlich in der Unternehmensgruppe begrüßt.

Insgesamt bilden die Wiener Stadtwerke aktuell rund 700 Lehrlinge aus. Die Neuzugänge starten ihre Ausbildung in 21 Lehrberufen – von Elektrotechnik und Mechatronik über Gleisbautechnik und Informationstechnologie bis zu Floristik und Friedhofs- und Ziergärtnerei. Erstmals wird heuer bei Wien Energie auch der Lehrberuf Konstrukteur*in angeboten. WienIT erweitert zudem die konzernweite IT-Lehre um einen neuen SAP-Schwerpunkt.

Weinelt: „Wir wollen noch viel mehr junge Frauen für Technik begeistern“

Ein besonderes Anliegen bleibt für die Wiener Stadtwerke, mehr junge Frauen für technische und handwerkliche Berufe zu gewinnen. Etwa 180 junge Frauen absolvieren derzeit eine technische Ausbildung. Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt: „ Eine Lehre bei den Wiener Stadtwerken ist eine stabile Basis für ein ganzes Berufsleben. Unsere Lehrlinge arbeiten an der Energieversorgung, den Öffis, den Netzen, der Digitalisierung und damit ganz konkret an der Zukunft Wiens. Besonders wichtig ist mir, noch viel mehr junge Frauen für technische und handwerkliche Berufe zu begeistern. Rund 30 Prozent sind ein schöner Erfolg, aber damit geben wir uns nicht zufrieden. Mein Ziel sind 50 Prozent. “

Die Nachfrage nach den Ausbildungsplätzen ist so groß wie nie: Über 13.000 Bewerbungen verzeichneten die Wiener Stadtwerke für die 228 Lehrstellen – das entspricht mehr als 55 Bewerbungen pro Ausbildungsplatz. Wer seine Ausbildung erfolgreich abschließt, hat sehr gute Chancen, langfristig im Unternehmen zu bleiben: Rund 80 Prozent der Lehrlinge werden bei guter Leistung nach ihrem Abschluss in ein dauerhaftes Dienstverhältnis übernommen.

Unterholzner: „Unsere neuen Lehrlinge können stolz auf sich sein“

Wiener Stadtwerke-Generaldirektor-Stellvertreterin Monika Unterholzner: „Unsere neuen Lehrlinge können stolz auf sich sein. Sie haben sich in einem starken Bewerbungsfeld mit ihrer Motivation, ihrem Engagement und ihrem Potenzial durchgesetzt. Mit ihrer Lehre beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Chancen, Erfahrungen und Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Mein Rat an sie: Seid neugierig, stellt Fragen, probiert Neues aus und nutzt die Möglichkeiten, die euch die Wiener Stadtwerke bieten.“

Ausbildung für die Infrastruktur von morgen

Als einer der größten Lehrbetriebe Österreichs bilden die Wiener Stadtwerke jene Fachkräfte aus, die Wien in den kommenden Jahrzehnten braucht. Lehrlinge arbeiten bei Wiener Linien, Wien Energie, Wiener Netzen, Wiener Lokalbahnen, WienIT, Friedhöfe Wien, B&F Wien, immOH! und in der Wiener Stadtwerke-Konzernleitung. Drei moderne Lehrwerkstätten bei Wiener Linien, Wien Energie und Wiener Netzen stehen für die praktische Ausbildung zur Verfügung. Insgesamt begleiten rund 370 Ausbilder*innen die Lehrlinge fachlich und persönlich.

Wiener Stadtwerke-Generaldirektor-Stellvertreter Roman Fuchs: „Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Energiewende, Digitalisierung und nachhaltige Mobilität können wir nur mit bestens ausgebildeten Mitarbeiter*innen bewältigen. Deshalb investieren wir mit unserer Lehrlingsausbildung ganz gezielt in das Know-how, das wir in Zukunft brauchen.“

In allen Lehrberufen ist eine Lehre mit Matura möglich. Dazu kommen unter anderem Auslandspraktika, Weiterbildungs- und Fitnessangebote, Wettbewerbe und Exkursionen sowie die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Auch Persönlichkeitsentwicklung und soziale Kompetenzen sind fixe Bestandteile der Ausbildung.

Mit Angeboten wie berufspraktischen Schnuppertagen, dem Goldticket für besonders engagierte Teilnehmerinnen, inklusiven Aufnahmetagen und speziellen Programmen für Erwachsene wollen die Wiener Stadtwerke den Zugang zur Lehre möglichst breit gestalten. Im Rahmen der Facharbeiterinnen-Intensivausbildung werden in Kooperation mit AMS und WAFF zudem Erwachsene ab 18 Jahren in 18 Monaten für technische Berufe qualifiziert.

Rund 200 Lehrstellen für Herbst 2027

Der Blick richtet sich bereits auf den nächsten Ausbildungsjahrgang: Für Herbst 2027 suchen die Wiener Stadtwerke rund 200 neue Lehrlinge in rund 20 Lehrberufen. Die meisten Ausbildungsplätze bieten die Wiener Linien mit 113 Stellen, gefolgt von Wiener Netze mit 41 und Wien Energie mit 26. Das Spektrum reicht von Fernwärmetechnik, Elektrotechnik und Informationstechnologie über Gleisbau- und Maschinenbautechnik bis zu Floristik und Friedhofs- und Ziergärtnerei. Nach zweijähriger Pause wird 2027 außerdem wieder die Doppellehre Mechatronik/Elektrotechnik angeboten.

Alle Informationen zu Lehrberufen, Bewerbung und Ausbildung: www.wienerstadtwerke.at/lehre

Fotos vom Lehrlingstag finden Sie unter: https://mediastore.wienerstadtwerke.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=Wk5zdIhldWOJ