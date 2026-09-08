100.000 Euro für Österreichs Unterhaus-Vereine: Ligaportal startet großes Tippspiel

Graz/Sattledt (OTS) -

Das Prinzip ist einfach: Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen einmalig ihren Lieblingsverein aus knapp 2.000 hinterlegten Teams – von den Regionalligen bis in die untersten Spielklassen Österreichs.

Anschließend können pro Kalenderwoche bis zu sieben beliebige Spiele aus dem gesamten österreichischen Unterhaus getippt werden. Tipps können bis zehn Minuten vor Anpfiff abgegeben oder geändert werden.

Für ein exakt vorhergesagtes Ergebnis gibt es 30 Punkte, für die richtige Tendenz fünf Punkte. Das Besondere: Jeder erspielte Punkt zählt doppelt – für das persönliche Spieler-Ranking und gleichzeitig für den ausgewählten Lieblingsverein.

Je mehr Punkte die Fans eines Vereins sammeln, desto größer ist damit dessen Chance auf einen Anteil am 100.000-Euro-Preistopf.

Für die Teilnahme ist eine kostenlose Registrierung bei Interwetten erforderlich. Eine Einzahlung oder das Platzieren einer Sportwette ist für die Teilnahme am Ligaportal-Tippspiel nicht notwendig. Wer bereits über ein Interwetten-Konto verfügt, kann direkt teilnehmen.

30.000 Euro für den Sieger – 100.000 Euro für das Unterhaus

Am Saisonende werden insgesamt 100.000 Euro – powered by Interwetten – direkt an die zehn bestplatzierten Unterhaus-Vereine des österreichweiten Rankings ausgeschüttet.

Der Sieger erhält 30.000, der Zweitplatzierte 20.000 und der Drittplatzierte 12.000 Euro. Auch die Plätze vier bis zehn werden prämiert, die Vereine auf den Plätzen neun und zehn erhalten immerhin noch 3.700 bzw. 3.300 Euro.

Damit haben selbst kleinere Vereine die Möglichkeit, sich gemeinsam mit ihren Fans einen beträchtlichen finanziellen Zuschuss zu erspielen.

Zusätzlich werden jeden Monat die 50 besten Tipperinnen und Tipper ausgezeichnet. Platz eins gewinnt zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des SK Rapid, auf Platz zwei warten ein Trikot des FC Liverpool sowie 100 Euro Wettguthaben. Die Plätze drei bis 50 erhalten Wettguthaben zwischen 100 und fünf Euro.

„Jeder Fan kann seinem Verein unmittelbar helfen“

„Wir wollten kein gewöhnliches Tippspiel entwickeln, sondern eines, von dem der österreichische Amateurfußball unmittelbar profitiert. Jeder Fan kann mit seinen Tipps dazu beitragen, dass sein eigener Verein am Ende der Saison einen beträchtlichen Geldbetrag erhält. Genau diese Verbindung aus Fußballwissen, Wettbewerb und Unterstützung für den eigenen Klub macht das Konzept aus“, sagt Mag. Dr. Thomas Arnitz, Geschäftsführer der Ligaportal GmbH.

Arnitz ergänzt: „Wir haben seit Jahresbeginn intensiv an der Plattform gearbeitet und großen Wert darauf gelegt, das System möglichst einfach zu gestalten: Lieblingsverein auswählen, Spiele tippen, Punkte sammeln und damit gleichzeitig dem eigenen Klub helfen.“

Das Tippspiel ist vollständig für Smartphones optimiert und läuft über die gesamte Fußballsaison. Sämtliche Informationen zu Teilnahmebedingungen, Punktevergabe, Rankings und Preisen sind unter tippspiel.ligaportal.at abrufbar.

Über Ligaportal

Ligaportal ist Österreichs größte digitale Fußballplattform und berichtet über sämtliche rund 2.200 Fußballvereine des Landes – von der Champions League bis zur untersten 2. Klasse.

Laut Österreichischer Webanalyse (ÖWA) erzielte ligaportal.at im Mai 2026 erstmals mehr als 100 Millionen Seitenaufrufe innerhalb eines Monats – bei 12,5 Millionen Visits und mehr als 1,3 Millionen Unique Clients. Woche für Woche begleitet die Plattform mehr als 1.500 Fußballspiele im Live-Ticker.