200 Jahre Wiener Stadttempel: Live-Festakt zur Wiedereröffnung am 16. September live in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Der Wiener Stadttempel in der Seitenstettengasse feiert heuer sein 200-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass widmet ORF III dem bedeutenden Ort jüdischen Lebens in Wien, der nach einer rund einjährigen Generalsanierung nun feierlich eröffnet wird, besondere Aufmerksamkeit im Programm.

Am Mittwoch, dem 16. September 2026, um 17.00 Uhr überträgt ORF III den offiziellen Festakt zur Wiedereröffnung des Wiener Stadttempels, dem zahlreiche Repräsentantinnen und Repräsentanten der Republik beiwohnen werden, live. In diesem Rahmen sprechen u. a. Bundeskanzler Christian Stocker, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch.

Am Tag davor, am Dienstag, dem 15. September um 20.15 Uhr, zeigt „Erbe Österreich“ die Neuproduktion „Die Wiener Tempel-Story“. Die Dokumentation von Christian May zeichnet die Historie der Synagoge nach, die wie kein anderer Ort die wechselvolle und tragische Geschichte des Wiener Judentums im 19. und 20. Jahrhundert erzählt. Als einziges der einst zahlreichen jüdischen Gotteshäuser Wiens überstand der Stadttempel die Reichspogromnacht 1938. Der Film begleitet zudem Vertreter:innen traditionsreicher jüdischer Familien und zeigt die Entwicklung jüdischen Lebens in Wien über zwei Jahrhunderte. Die Dokumentation ist anschließend an die Live-Übertragung am 16. September um 17.55 Uhr ein weiteres Mal zu sehen.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.