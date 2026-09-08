Bis zu 913.000 sahen letzte Kandidatenfolge der diesjährigen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Wien (OTS) -

Der große Publikumszuspruch für die 30. ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison setzte sich auch bei der neunten und letzten Kandidatenfolge dieses Sommers fort, die sich gestern, am Montag, dem 7. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 bis zu 913.000 Zuseher:innen nicht entgehen lassen wollten. Im Durchschnitt sahen 874.000 (vorläufige Gewichtung) bei 37 Prozent und dem damit bisher besten Marktanteil (12+) der Jubiläumsstaffel die von Interviewerin und Gestalterin Nina Horowitz präsentierten Porträts der letzten sechs partnersuchenden Singles der Saison. In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 erreichte der Marktanteil 33 bzw. 25 Prozent.

Das Jubiläum als Publikumshit: Insgesamt sahen 3,608 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 48 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, die bisherige Staffel 2026, die am 16. November in ORF 2 und 24 Stunden vorab auf ORF ON in der traditionellen Bilanzausgabe die verkuppelten Paare vorstellt. Im Durchschnitt sahen 839.000 (vorläufige Gewichtung) bei 35 Prozent Marktanteil die bisherigen Kandidatenfolgen der aktuellen Staffel. Auch in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 war das Interesse hoch, wie Marktanteile von 27 bzw. 24 Prozent zeigen.

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumsstaffel als Streaming-Hit

Auch die vom ORF bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand der heurigen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumsstaffel sind ein Hit: Direkt nach Abschluss der Kandidatenfolgen ist die Nutzung mit bisher insgesamt 21,6 Millionen Minuten, 3,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts), 784.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und einer Durchschnittsreichweite (live und on demand) pro Folge von bisher 55.000 (Folge 9 vorläufig nur mit der Nutzung seit 6. September) stärker als je zuvor zu diesem Zeitpunkt (Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus). Alle Folgen bleiben bis sechs Monate nach der TV-Ausstrahlung der Bilanzfolge auf ORF ON verfügbar.

Die Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.

Bereits Bewerber:innen für Weihnachtsspecial und Saison 2027 gesucht

Filmemacherin Nina Horowitz und ihr Team planen bereits die nächste Saison im Sommer 2027. Doch nicht nur das: Zum Jubiläum überrascht das Kultformat seine Fans heuer noch mit einem Weihnachtsspecial – für die romantischste Zeit des Jahres. Interessierte Singles aus allen Bundesländern können sich ab sofort für die 31. Staffel und die Spezialausgabe bewerben: via E-Mail an [email protected] bzw. per Brief an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien oder telefonisch unter 0800 44 30 140.