  • 08.09.2026, 11:23:32
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Joseph Brot und Resch&Frisch bündeln ihre Stärken: Neue Bio-Produkte aus österreichischem Urgetreide

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40084 Im Bild v.l.n.r.: Josef Weghaupt (Eigentümer und Geschäftsführer Joseph Brot), Georg Resch (Eigentümer und Geschäftsführer Resch&Frisch)
Wien/Gunskirchen (OTS) - 

Zwei bekannte österreichische Familienunternehmen setzen auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz: Resch&Frisch und Joseph Brot starten eine strategische Partnerschaft und bringen drei gemeinsam entwickelte Bio-Gebäcksorten aus seltenem heimischem Urgetreide auf den Markt. Ab 14. September sind ein Bio Bircher Müsli Weckerl mit Ur-Dinkel, ein Bio Brioche Bagel mit Sipbachzeller Weizen und ein Bio Korn Krusti mit Lungauer Tauernroggen österreichweit über die Resch&Frisch Hauszustellung Back’s Zuhause erhältlich.

Die Kooperation verbindet die Bio- und Handwerksexpertise von Joseph Brot mit der österreichweiten Vertriebs- und Zustellstruktur von Resch&Frisch. Im Mittelpunkt stehen heimische Rohstoffe und die Zusammenarbeit mit der österreichischen Landwirtschaft.

„Gerade als österreichische Familienunternehmen müssen wir nicht immer nur in Kategorien von Wettbewerb denken. Gemeinsam können wir mehr bewegen: für einen vielfältigen Frühstückstisch, hochwertige Produkte aus Österreich und eine starke heimische Wertschöpfung“, sagt Georg Resch, Eigentümer und Geschäftsführer von Resch&Frisch. Für Joseph Brot bedeutet die Partnerschaft gleichzeitig den Schritt in die österreichweite Haushaltszustellung. Die von Joseph Brot entwickelten Produkte werden zu 80 Prozent vorgebacken und tiefgekühlt geliefert und zuhause frisch fertiggebacken. Damit verbindet die Kooperation seltene österreichische Getreidesorten und traditionelles Bäckerhandwerk mit einer österreichweiten Verfügbarkeit.

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