FPÖ - Krauss: Unerträgliche linke Doppelmoral - Farce um Richard Lugner Park

Wien (OTS) -

Als „ideologische Farce und unerträgliche Doppelmoral“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss die Ablehnung eines Richard-Lugner-Parks durch SPÖ, Grüne und NEOS im Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennungen. Der Antrag war zuvor in der Döblinger Bezirksvertretung mehrheitlich mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP, SPÖ und NEOS beschlossen worden.

„Richard Lugner war ein Wiener Original, erfolgreicher Unternehmer und eine der bekanntesten Persönlichkeiten unserer Stadt“, so Krauss, der es als absurd erachtet, ihm wegen eines angeblich „problematischen Umgangs mit Frauen“ und vermeintlicher Homophobie eine öffentliche Würdigung zu verweigern.

Besonders grotesk ist der Vergleich in Hinblick mit dem Umgang der Linken mit ihren eigenen Ikonen: „Che Guevara war an Hinrichtungen beteiligt und stand für ein kommunistisches Regime, unter dem Homosexuelle verfolgt und in Zwangsarbeitslager gesteckt wurden. Trotzdem wird er bis heute von Linken verklärt. Aber bei einem Richard Lugner, der wertvolle Verdienste um die Stadt geleistet hat, gilt schwingt die Doppelmoralkeule.“

Entlarvend sei auch die Haltung von SPÖ und NEOS, die der Lugner-Benennung in der Döblinger Bezirksvertretung noch zugestimmt hatten. „Im Bezirk dafür, im Rathaus dagegen. SPÖ und NEOS sind offenbar vor der grünen Gesinnungspolizei eingeknickt“, so Krauss.

„Lugner hatte Ecken und Kanten. Genau deshalb war er ein Wiener Original. Wer nur noch Menschen würdigen will, die eine rot-grün-pinke Gesinnungsprüfung bestehen, betreibt keine Erinnerungskultur, sondern ideologische Geschichtspolitik. Richard Lugner gehört zu Wien und verdient diese Würdigung“, so Krauss abschließend.