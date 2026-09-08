  • 08.09.2026, 11:14:02
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  • OTS0077

Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) - 

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die dritte Etappe der Generalsanierung der Domkirche in St. Pölten im Jahr 2026 stellt das Land Niederösterreich der Dompfarre St. Pölten eine Förderung in der Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung.

Für die fünfte Etappe der Restaurierung der Bibliothek von Stift Melk im Jahr 2026 wird dem Stift Melk eine Förderung in der Höhe von 375.000 Euro aus Mitteln der Abteilung Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt.

Die NÖ Landesregierung beschloss auch eine Erstattung der anteiligen Umsatzsteuer im Wert von 83.332,50 Euro für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF3) der Marktgemeinde Bad Pirawarth.

Darüber hinaus beschloss die NÖ Landesregierung eine Erstattung der anteiligen Umsatzsteuer im Wert von 83.332,50 Euro für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF3) der Gemeinde Asparn an der Zaya.

Weiters gab es eine Förderungszusage für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 mit Allrad für die Freiwillige Feuerwehr Böheimkirchen-Markt in der Höhe von 91.250 Euro.

Für den Neubau des WSZ Wiesenfeld in St. Veit an der Gölsen wird der Marktgemeinde Traisen, der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen und der Gemeinde Eschenau ein Förderungsbetrag von insgesamt 160.000 Euro gewährt.

Der Marktgemeinde Hinterbrühl wird für 56 Schülerinnen und Schüler, die im SOS Kinderdorf bzw. im Heilpädagogischen Zentrum untergebracht sind und in Hinterbrühl die Pflichtschule besuchen, der Schulerhaltungsbeitrag 2025 erstattet.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

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