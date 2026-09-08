Schlussbericht der Int. Gartenbaumesse Tulln 2026

Tulln an der Donau (OTS) -

Insgesamt 85.879 Besucherinnen und Besucher waren vom einmaligen Erlebnis auf der Int. Gartenbaumesse Tulln begeistert. Traditioneller Höhepunkt der fünftägigen Veranstaltung war Europas größte Blumenschau unter dem Motto „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“. Mehr als 9.000 m² Sonderschauen und ein Rahmenprogramm auf drei Bühnen waren die ideale Ergänzung für Österreichs größte Gartenmesse. In einem perfekten Ambiente präsentierten mehr als 450 Aussteller und die wichtigsten Vertreter der grünen Branche die neuesten Trends rund um Garten, Terrasse und Balkon. Die Int. Gartenbaumesse Tulln hat sich einmal mehr als Pflichttermin und Paradies für alle Hobbygärtner, Pflanzenliebhaber und Gartenprofis etabliert – und ließ die Herzen wieder höherschlagen!

„ Die Int. Gartenbaumesse Tulln war auch 2026 wieder der Höhepunkt im Gartenjahr. Die Größe unserer Veranstaltung und die Anzahl der Aussteller sind in Österreich unübertroffen. Unsere Besucher hatten ein einzigartiges Gartenerlebnis und waren begeistert von Europas größter Blumenschau und den hochwertigen Sonderschauen “, Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Resümee der Aussteller:

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln hat sich für unser Unternehmen zu einem wichtigen Bestandteil des Jahresgeschäfts entwickelt. Besonders schätzen wir das große Einzugsgebiet der Messe sowie die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.“, Cornelia Widhalm-Wallner, Geschäftsführerin WALLNERPOOL - Kurt Wallner Kunststoffverarbeitungs GmbH.

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln bietet eine wertvolle Plattform, um unsere Marke und unsere Produkte sichtbar zu machen, direkt mit Kunden, Partnern und potenziellen Neukunden in Kontakt zu treten und neue Produkte, Entwicklungen und innovative Ideen zu präsentieren.“, Lars Burger, Polyfaser GmbH.

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist für uns seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Saison und zählt zu den Höhepunkten im Gartenjahr. Das positive Feedback der Besucher hat uns sehr gefreut.“, DI Lukas Poinstingl, Geschäftsführer LEIDENFROST-POOL GmbH.

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist eine der wichtigsten Plattformen, um Gartenbegeisterte persönlich zu treffen und unsere Kompetenz in der Gartengestaltung zu zeigen. Besonders wertvoll ist der direkte Austausch auf der Messe: Wir erfahren, was Gartenbesitzer bewegt und welche Wünsche sie für ihren Traumgarten haben.“, Reinhard Kittenberger, Geschäftsführer Kittenberger Erlebnisgärten GmbH.

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist für uns ein jährlicher Fixtermin im Kalender. Hier können wir unsere Leidenschaft für Pflanzen, Gartengestaltung und außergewöhnliche Ideen mit den Besuchern teilen. Wir erreichen sowohl unsere bestehenden Kundinnen und Kunden als auch viele neue Garten- und Pflanzenliebhaber.“, Martin Starkl, Geschäftsführer Starkl Anton GesmbH.

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln hat für uns einen hohen Stellenwert. Sie ist eine wichtige Plattform, um unser Unternehmen, unsere Leistungen und aktuelle Trends einem großen, garteninteressierten Publikum zu präsentieren. Besonders wertvoll sind für uns der persönliche Kontakt zu bestehenden und potenziellen Kunden.“, Jutta und Martin Nentwich, Geschäftsführung Gartenwerkstatt Nentwich.

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist seit 2009 fixer Bestandteil unseres Vertriebskonzepts. Dank des idealen Standorts in Tulln haben wir Zugang zu einer kaufkräftigen Zielgruppe, die Wert auf Qualität legt und auch im höherpreisigen Segment gezielt nach passenden Produkten und Lösungen sucht. Die Besucherzahlen und das Interesse waren wie jedes Jahr ausgezeichnet.“, Klaus Reiter, Geschäftsführer und Vertriebsleiter Timberra Holzsysteme GmbH.

„Die Int. Gartenbaumesse Tulln überzeugt durch ihre Vielfalt, die hohe Besucherqualität und ihre besondere Atmosphäre. Die Verbindung aus Garten, Pflanzen, Gestaltung und hochwertiger Ausstattung macht die Messe für die Besucher besonders interessant.“, David Mracek, Verkaufsberater Gartenmöbelshop.

„Gerade zu Beginn der Herbstsaison hat die Gartenbaumesse Tulln einen sehr hohen Stellenwert für uns. Wir freuen uns in Tulln zu sein, da wir hier immer ein kaufkräftiges Publikum vorfinden.“, Werner Brunner, Geschäftsführer BS FLARE GmbH.