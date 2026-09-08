NEOS Wien/Margareten/Mariahilf: Benennung in Regenbogensteg beschlossen

Wien (OTS) -

Seit 2018 setzen sich die NEOS in Margareten und in Mariahilf für die Benennung des Stegs über das Wiental in Regenbogensteg ein. Der hartnäckige Einsatz hat sich ausgezahlt, denn heute wurde diese Benennung auch im Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennungen im Wiener Rathaus beschlossen.

Davor wurde der Antrag als Zeichen für Offenheit, Vielfalt und Zusammenhalt im öffentlichen Raum in beiden Bezirksparlamenten angenommen.

„Der künftige Regenbogensteg verbindet zwei Stadtteile, die eng mit der LGBTIQ-Community verbunden sind. Zahlreiche Organisationen, Kultureinrichtungen und Beratungsstellen befinden sich in Margareten und Mariahilf und prägen das queere Leben in unserer Stadt. Mit der Bezeichnung Regenbogensteg würdigen wir keine einzelne Person, sondern die gesamte queere Community“, so Markus Österreicher, stellvertretender Klubvorsitzender der NEOS Margareten.

Mit dem Regenbogensteg wollen die beiden Bezirke ein deutliches Symbol setzen und vor allem jungen queeren Menschen zeigen, dass Vielfalt hier willkommen ist.

„Mit dem Regenbogensteg zeigen wir, dass Vielfalt in unserem schönen Wien willkommen ist und auch gelebt wird. Nach acht Jahren harter Arbeit ist es eine unglaubliche Freude zu sehen, dass Margareten und Mariahilf wirklich bald über den Regenbogensteg miteinander verbunden werden. Ich bedanke mich bei Markus Österreicher für seinen hartnäckigen Einsatz über all die Jahre, sowie bei allen, die sich der Initiative angeschlossen und dafür gestimmt haben“, so Thomas Weber, Bezirkssprecher der NEOS in Mariahilf und NEOS-Gemeinderat.