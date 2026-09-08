ARTE launcht neues Videogame "The Merlies": Ein schrulliges Abenteuer mit kleinen Vögeln und großen Persönlichkeiten

Straßburg (OTS) -

ARTE und das französische Studio Darjeeling Productions freuen sich, "The Merlies" anzukündigen: ein verspieltes Abenteuer, in dem eine winzige Solarpunk-Welt gemeinsam mit einer Gruppe liebenswerter Wesen namens Merlies erkundet wird. Der Release für PC via Steam ist für den 29. September geplant.

"The Merlies" entführt Spielende in eine kleine, versteckte Welt direkt unter unserer eigenen. Beim Erkunden von Schlafzimmern, Gärten, Werkstätten und vergessenen Ecken trifft man auf die Merlies - neugierige, lebhafte Wesen, die auf ihre Umgebung, aufeinander und auf die Spielenden auf charmante und unerwartete Weise reagieren.

Statt auf Zeitdruck und hohe Anforderungen setzt "The Merlies" auf Entschleunigung, Beobachtung und Experimentierfreude. Objekte lassen sich erkunden, die Merlies können bei kleinen Aufgaben unterstützt werden, und überall in der Umgebung verstecken sich verspielte Momente. Mit handgefertigtem Artstyle, sanftem Sounddesign und haptischen Interaktionen bietet The Merlies eine wohltuende Reise, die Fantasie, Freundlichkeit und Freude an kleinen Entdeckungen feiert.

Entwickelt wird "The Merlies" von Darjeeling Productions, dem französischen Studio, das für ausdrucksstarke, erzählerisch geprägte Projekte bekannt ist, die Kreativität mit emotionalem Storytelling verbinden. Mit "The Merlies" bringt das Team seine charakteristische kreative Handschrift in ein unbeschwertes, verspieltes Abenteuer ein, das ganz auf Erkundung und Staunen setzt.

Für ARTE reiht sich "The Merlies" in ein Portfolio origineller, künstlerischer Spiele ein, das neue Wege des Geschichtenerzählens durch Spielmechaniken auslotet - darunter bereits Titel wie Homo Machina, Vectronom, Bury Me, My Love, 30 Birds und Looking For Fael.

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