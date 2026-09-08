WELTjournal / WELTjournal +: „9/11 – Überlebende der Katastrophe“ und „9/11 – Die letzten Tonaufnahmen“

Wien (OTS) -

Im Rahmen des multimedialen ORF-Schwerpunkts „25 Jahre 9/11“ – Details unter https://presse.ORF.at – zeigt das „WELTjournal“ am Mittwoch, dem 9. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „9/11 – Überlebende der Katastrophe“. Um 23.25 Uhr folgt „WELTjournal +: 9/11 – Die letzten Tonaufnahmen“.

WELTjournal: „9/11 – Überlebende der Katastrophe“

Vor 25 Jahren ereignete sich der wohl folgenschwerste Terrorangriff der Geschichte, der Anschlag auf das World Trade Center in New York. Am 11. September 2001 kaperten islamistische Terroristen zwei Passagiermaschinen und steuerten sie direkt in die Zwillingstürme: 2.753 Menschen starben. Das „WELTjournal“ zeigt die bewegende Geschichte von fünf Überlebenden: „Es war einfach eine Reihe von Entscheidungen, die sich als richtig erwiesen haben, um zu überleben“, erzählt der Geschäftsmann Bruno Dellinger, der zum Zeitpunkt des Anschlags in seinem Büro im 47. Stock des Nordturms arbeitete. Hafen-Manager John Paczkowski und Bauingenieur Colin Richardson befanden sich im Fahrstuhl des 50. Stocks. Unternehmer Brian Clark war zu der Zeit in seinem Büro im 84. Stock des Südturms. Und Feuerwehrmann Jay Jonas versuchte mit seiner Mannschaft, Menschen aus dem brennenden Nordturm zu retten, als dieser einstürzte. Wie durch ein Wunder haben sie das Inferno überlebt – und haben heute noch Tränen in den Augen, wenn sie erzählen, wie sie sich retten konnten. Gestaltung: Frédéric Tonolli

WELTjournal +: „9/11 – Die letzten Tonaufnahmen“

Die Bilder der Flugzeuge, die am 11. September 2001 ins World Trade Center krachen und die Türme zum Einsturz bringen, haben sich ins kollektive Gedächtnis gegraben. Jetzt sind erstmals auch Tonaufnahmen über die dramatischsten Stunden und Minuten der amerikanischen Terror- und Fluggeschichte zu hören. In „WELTjournal +“ erzählen jene Menschen, die die Anschläge direkt miterlebt haben und deren Stimmen auf den Aufnahmen zu hören sind: Fluglotsen, Mitarbeiter:innen aus den Flug-Kontrollzentren sowie Militärs und Sicherheitsleute. Sie alle sind von der Situation völlig überrascht, die Stimmung schwankt zwischen Fassungslosigkeit und Panik, Ratlosigkeit und Entschlossenheit. So ist etwa zu hören, wie Kampfjets zuerst versehentlich in die falsche Richtung geschickt wurden und wie letztendlich nach bangen Überlegungen die Freigabe zum Abschuss weiterer entführter Flugzeuge gegeben wurde. Das letzte war da allerdings bereits abgestürzt. Gestaltung: Chris Martin