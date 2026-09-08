  • 08.09.2026, 10:28:02
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  • OTS0059

US Open Viertelfinale von Aryna Sabalenka & Frances Tiafoe heute ab 17:30 Uhr live auf JOYN

Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka trifft auf Linda Noskova und Frances Tiafoe auf Alex Michelsen. Die Duelle sind ab 17:30 Uhr live auf JOYN zu sehen.

Wien (OTS) - 

Aryna Sabalenka bekommt es am Weg zur Titelverteidigung mit der Tschechin Linda Noskova zu tun. Die Nummer eins im WTA-Ranking trifft auf die Nummer sechs im Arthur Ashe Stadium. Für eine atemberaubende Kulisse ist im fast 24.000 Plätze fassenden Stadion in New York City gesorgt. Florian Knöchl kommentiert die Partie, als Experte ist Julian Knowle im Einsatz. Danach kommt es im Arthur Ashe Stadium zum US-amerikanischen-Showdown zwischen Frances Tiafoe und Alex Michelsen. Kommentator Lukas Kapun und Experte Stefan Koubek begleiten die Zuseher:innen durch das Viertelfinale.

Die US Open Spiele am Dienstag auf JOYN im Überblick:

Aryna Sabalenka vs. Linda Noskova am Dienstag um 17:30 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Florian Knöchl
Experte: Julian Knowle

Frances Tiafoe vs. Alex Michelsen am Dienstag um ca. 19:30 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Lukas Kapun
Experte: Stefan Koubek

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Rückfragen & Kontakt

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Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]

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