Online-Informationsveranstaltung: Blutkrebs 2026 – Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems - was gibt es Neues?

Wien (OTS) -

Programm:

Begrüßung: Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna

Multiples Myelom – Aktuelle Strategien beim Wiederauftreten der Erkrankung: OÄ Dr. Eva Maria Autzinger

Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) – Neue Kombinationstherapien: Prim. Priv.-Doz. Dr. Daniel Heintel

Impfen bei Krebs – Was muss man wissen: Dr. Andrea Wessely

Diskussion und Fragen

Dank der Unterstützung aus der Pharmaindustrie ist die Teilnahme kostenlos. Fragen können im Anschluss direkt an die Expert:innen gestellt werden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Online: Blutkrebs 2026 – Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems - was gibt es Neues?

Neue Therapieansätze eröffnen bei Erkrankungen des blutbildenden Systems laufend neue Behandlungsmöglichkeiten. Der Verein Leben mit Krebs lädt daher zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung ein und informiert über aktuelle Entwicklungen bei Blutkrebs.

Datum: 22.09.2026, 16:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Online

URL: https://bit.ly/LMK-Blutkrebs_2026