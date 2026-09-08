  • 08.09.2026, 10:27:02
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  • OTS0057

Online-Informationsveranstaltung: Blutkrebs 2026 – Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems - was gibt es Neues?

Wien (OTS) - 

Programm:

  • Begrüßung: Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna

  • Multiples Myelom – Aktuelle Strategien beim Wiederauftreten der Erkrankung: OÄ Dr. Eva Maria Autzinger

  • Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) – Neue Kombinationstherapien: Prim. Priv.-Doz. Dr. Daniel Heintel

  • Impfen bei Krebs – Was muss man wissen: Dr. Andrea Wessely

  • Diskussion und Fragen

Dank der Unterstützung aus der Pharmaindustrie ist die Teilnahme kostenlos. Fragen können im Anschluss direkt an die Expert:innen gestellt werden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Online: Blutkrebs 2026 – Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems - was gibt es Neues?

Neue Therapieansätze eröffnen bei Erkrankungen des blutbildenden Systems laufend neue Behandlungsmöglichkeiten. Der Verein Leben mit Krebs lädt daher zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung ein und informiert über aktuelle Entwicklungen bei Blutkrebs.

Datum: 22.09.2026, 16:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Online

URL: https://bit.ly/LMK-Blutkrebs_2026

Rückfragen & Kontakt

Hennrich.PR GmbH
Daniela Hennrich
Telefon: 01/8799907 bzw. 0664 4081818
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 22.09.2026, 16:30]

Initiative Leben-mit-Krebs

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