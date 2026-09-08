- 08.09.2026, 10:27:02
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Online-Informationsveranstaltung: Blutkrebs 2026 – Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems - was gibt es Neues?
Programm:
Begrüßung: Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna
Multiples Myelom – Aktuelle Strategien beim Wiederauftreten der Erkrankung: OÄ Dr. Eva Maria Autzinger
Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) – Neue Kombinationstherapien: Prim. Priv.-Doz. Dr. Daniel Heintel
Impfen bei Krebs – Was muss man wissen: Dr. Andrea Wessely
Diskussion und Fragen
Dank der Unterstützung aus der Pharmaindustrie ist die Teilnahme kostenlos. Fragen können im Anschluss direkt an die Expert:innen gestellt werden.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
Online: Blutkrebs 2026 – Bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems - was gibt es Neues?
Neue Therapieansätze eröffnen bei Erkrankungen des blutbildenden Systems laufend neue Behandlungsmöglichkeiten. Der Verein Leben mit Krebs lädt daher zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung ein und informiert über aktuelle Entwicklungen bei Blutkrebs.
Datum: 22.09.2026, 16:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Online
Rückfragen & Kontakt
Hennrich.PR GmbH
Daniela Hennrich
Telefon: 01/8799907 bzw. 0664 4081818
E-Mail: [email protected]
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