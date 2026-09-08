news aktuell launcht voices by na-connect: erstes Video-Statement-Tool für den deutschen Nachrichtenmarkt

Hamburg (OTS) -

news aktuell eröffnet mit dem heutigen Launch ein neues Kapitel in der Kommunikationsbranche. Mit 'voices by na-connect' können sich CEOs, Vorstände, Expertinnen und Experten, Kommunikationsprofis sowie Corporate Influencer in kurzen Video-Statements zu aktuell diskutierten Themen positionieren. Die Statements werden crossmedial über das Netzwerk der dpa-Tochter veröffentlicht. voices by na-connect ist damit das erste Tool auf dem deutschen Kommunikationsmarkt, das originale Expertenstimmen als Video-Statements direkt in den Nachrichtenmarkt einspielt. news aktuell stellt 'voices' auf dem Kommunikationskongress am 17. und 18. September in Berlin vor.

Von der Hook zum Video-Statement: So funktioniert voices by na-connect

Unternehmen, Institutionen und Verbände, die in öffentlichen Debatten sichtbar sein wollen, stehen vor einem strukturellen Problem: Aufmerksamkeitsspannen verkürzen sich und klassische PR-Formate erreichen jüngere, videoaffine Zielgruppen immer seltener. voices by na-connect setzt hier an.

news aktuell und ausgewählte Medienpartner veröffentlichen in voices laufend sogenannte Hooks: aufmerksamkeitsstarke Themenimpulse zu aktuellen Fragen, die die Öffentlichkeit bewegen. Nutzerinnen und Nutzer (sogenannte Voices) wählen eine Hook aus, zu der sie sich positionieren möchten. Sie nehmen dazu mit dem Smartphone ein maximal 60-sekündiges Video-Statement im Hochformat auf. Nach Prüfung durch das Team von news aktuell werden die Statements gebündelt und crossmedial veröffentlicht.

Mit voices können CEOs, Vorstände, Kommunikationsverantwortliche, Fachexpertinnen und -experten sowie Corporate Influencer somit schnell und authentisch zu Themen Stellung beziehen und die Sicht ihres Unternehmens oder einen Experten-Input beitragen.

"60 seconds to relevance: Das ist unser Claim für voices und er trifft den Kern einer Entwicklung, die die gesamte Kommunikationsbranche verändert. Video ist das dominante Format, Aufmerksamkeit ist zur knappsten Ressource geworden und Relevanz entsteht durch echte Meinungen. voices gibt eine Antwort auf all das: authentische Expertenstimmen, im angesagten Kurzvideo-Format, mit der Infrastruktur der dpa-Gruppe im Rücken. Mit voices haben wir ein innovatives Produkt an der Schnittstelle von PR, Social Video und Journalismus geschaffen, das es auf dem deutschen Markt so noch nicht gibt", sagt Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer von news aktuell.

Reichweite über das Netzwerk der dpa-Gruppe

Die Verbreitung der Video-Statements erfolgt über das news aktuell Network, das zum Start folgende Kanäle abdeckt: dpa-Newsticker, dpa-News Hub, dpa Picture-Alliance, presseportal.de, YouTube Shorts, Instagram und mehr als 30 angeschlossene Newsportale. Journalistinnen und Journalisten können direkt auf die Statements zugreifen und die Hochformat-Videos sofort für ihre Online- und Social-Media-Formate einsetzen.

Ergänzend steht das Media Network als Zusatzoption zur Verfügung: Ausgewählte Medienpartner stellen in voices eigene Hooks bereit und spielen die dazu eingehenden Video-Statements auf ihren Social-Media-Kanälen und zum Teil auf ihrer Webseite aus. Zum Launch kooperiert news aktuell mit dem Münchner Merkur und HNA.

Nach der Veröffentlichung erhalten die registrierten Voices ein Reporting mit Angaben zu den Zugriffen auf ihre Video-Statements auf presseportal.de und den erzielten Veröffentlichungen im Web.

Jede registrierte Person erhält zudem ein persönliches Expertenprofil auf voices sowie auf presseportal.de, das dauerhaft sichtbar ist und die jeweilige Themenexpertise sowie die bereits aufgenommenen Video-Statements ausweist.

"Jedes Unternehmen, jede Institution, jeder Verband hat großartige Expertinnen und Experten - Menschen mit Wissen, Erfahrung und Haltung. Mit voices bringen wir ihre Perspektiven als Video-Statements crossmedial in den Nachrichtenmarkt - genau dann, wenn ein Thema öffentlich relevant wird. Denn Menschen vertrauen Menschen. voices ist damit die konsequente Weiterentwicklung unserer Mission: Nach Originaltext und Originalbild geben wir nun auch den originalen Stimmen eine Bühne", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell.

Praxistest bestanden - voices öffnet für die gesamte Branche

Seit Anfang Juni hat voices den Praxistest bestanden: Mit Hooks aus den Themengebieten Energie, Umwelt sowie Medizin und Gesundheit wurden erste Expertenstimmen erfolgreich in den Nachrichtenmarkt eingespielt. Der Launch markiert nun die Öffnung von voices für die gesamte Kommunikationsbranche. Weitere Themengebiete werden kontinuierlich ergänzt; zum Launch kommen die Bereiche Wirtschaft sowie Medien und Kultur hinzu.

Alle bisher veröffentlichten Statements sind hier einsehbar:

voices by na-connect ist als Einjahreslizenz erhältlich. Zudem bietet news aktuell zum Start ein spezielles Einsteiger-Angebot mit einer 3-monatigen Laufzeit an.

Interessierte können sich das neue Produkt außerdem am 17. und 18. September auf dem Kommunikationskongress in Berlin live vorführen lassen: news aktuell ist vor Ort mit einem eigenen voices-Stand vertreten.

Weitere Informationen zu voices: https://www.newsaktuell.de/voices/

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Mit voices können sich Expertinnen und Experten in kurzen Video-Statements zu aktuellen Themen positionieren und crossmedial über das Netzwerk der dpa-Gruppe verbreiten. news aktuell veröffentlicht sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, Display Ads an hochfrequentierten Standorten, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS sowie individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.