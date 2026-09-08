  • 08.09.2026, 09:59:33
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Schulstart: Wenn Üben allein nicht reicht – Entwicklung vernetzt verstehen

Neuro-Vitality vermittelt interprofessionelles Orientierungswissen für komplexe Lern- und Entwicklungsfragen.

Neuro-Vitality Imagefoto
Wien / Niederösterreich (OTS) - 

Niederösterreich, September 2026. Mit dem Schulbeginn rückt für viele Familien wieder die Frage in den Mittelpunkt: Wie können Kinder gut lernen – und was kann helfen, wenn Fortschritte trotz Übens mühsam bleiben?

Nicht jede Schwierigkeit lässt sich aus nur einer Fachperspektive erklären. Lesen, Aufmerksamkeit, Haltung, Motorik, Gleichgewicht, Wahrnehmung, Stress und körperliche Regulation können sich gegenseitig beeinflussen.

Genau hier setzt Neuro-Vitality an. Die von Mag. Daniela Arnold und Sonja Lamers-Reepel entwickelte Hybridfortbildung vermittelt Fachpersonen aus Pädagogik, Therapie, Training und Gesundheit interprofessionelles Orientierungswissen.

Eine besondere Stärke liegt in der systematischen Verknüpfung von Bereichen, die in Fortbildungen häufig getrennt vermittelt werden: sensomotorische Entwicklung, frühkindliche Reflexmuster, Motorik und Gleichgewicht, zentrale Seh- und Hörverarbeitung, Körperwahrnehmung, Muskulatur und Faszien sowie Stressregulation, Schlaf, Mikrobiom und Nährstoffversorgung.

Ziel ist nicht, die Aufgaben anderer Professionen zu übernehmen. Teilnehmer:innen lernen vielmehr, Beobachtungen besser einzuordnen, mögliche Zusammenhänge zu erkennen und gezielter abzuschätzen, wo die eigene Expertise ansetzen kann und wann ein weiterer fachlicher Blick sinnvoll ist.

Die berufsbegleitende Ausbildung umfasst 15 Module und 256 Unterrichtseinheiten mit Vorbereitungsvideos, Online-Live-Einheiten, Präsenzphasen und Fallarbeit.

Neuro-Vitality Fortbildung



Datum: 13.01.2027, 19:00 Uhr



Ort: Online




 Neuro Vitality – neue fächerübergreifende Hybridfortbildung 
  
 Rückfragen & Kontakt 
Sonja Lamers-Reepel
 Telefon: 06801254393
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.neuro-vitality.com
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 [Mittwoch, 13.01.2027, 19:00] 
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