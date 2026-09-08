Artjom retten!? am 11. & 12.09. im Raum für lebendiges Theater

Wien (OTS) -

„Artjom retten!?“ beleuchtet das Schicksal politischer Gefangener und die Frage nach individueller Verantwortung in Zeiten politischer Repression und Krieg. 2025 in Hamburg entwickelt, unter anderem an den Hamburger Kammerspielen gezeigt, kommt das Stück nun in einer Neubearbeitung als Premiere nach Wien ins DAS Margareten – Raum für lebendiges Theater. Im September 2022, mitten in Moskau, rezitiert der russische Dichter Artjom Kamardin Gedichte gegen den Krieg in der Ukraine. Unmittelbar danach wird er brutal festgenommen und später zu sieben Jahren Haft verurteilt. Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nimmt „Artjom retten!?“ die Geschichte Kamardins zum Ausgangspunkt für eine persönliche und politische Auseinandersetzung: Was bedeutet Menschlichkeit in Zeiten des Krieges? Mit: Dana Anofrenkova, Paul Smolich / Regie & Autorenschaft: Julia Solovieva, Evgeni Mestetschkin / Kostüm, Zeichnen: Viktoria Chmilenko / Ton: Sandra Berkefeld

Artjom retten!? - Premiere

Datum: 11.09.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: DAS Margareten - Raum für lebendiges Theater Wien

Margaretenstraße 166

1050 Wien

Österreich

URL: https://kupfticket.com/series/artjom

Artjom retten!?

Datum: 12.09.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: DAS Margareten - Raum für lebendiges Theater Wien

Margaretenstraße 166

1050 Wien

Österreich

URL: https://kupfticket.com/series/artjom