Rekordgewinn bei win2day: Mehr als 1,87 Millionen Euro mit 60 Cent Einsatz

Wien (OTS) -

Neuer Rekord beim win2day Slot Jackpot: Am 5. September 2026 knackte ein:e User:in bei der Slot „Hallstätter Hechtjagd“ den Diamond Jackpot und darf sich über exakt 1.873.730,71 Euro freuen. Der Einsatz beim entscheidenden Spin betrug 60 Cent. Damit ist es der bisher höchste Gewinn seit Einführung des win2day Slot Jackpots im Oktober 2025. Bereits mehrfach durften sich win2day User:innen seither über Millionengewinne freuen – nun wurde der bisherige Rekord von rund 1,08 Mio. Euro noch einmal deutlich übertroffen. Der Rekordfang bei der heimischen Topslot „Hallstätter Hechtjagd“ verdeutlicht einmal mehr, dass das innovative Jackpot-System hält, was es verspricht – große Gewinne mit kleinen Einsätzen, legal und sicher nur auf win2day.



So funktioniert der win2day Jackpot

Der win2day Jackpot ist ein in ausgewählte Slots integriertes Feature. Wird das Jackpot-Feature ausgelöst, erscheint eine Jackpot-Walze, die entscheidet, welchen der vier möglichen Jackpots die Userin beziehungsweise der User gewinnt. Der Diamond Jackpot ist die höchste Jackpot-Stufe und startet bei 500.000 Euro.



Mit jedem Spin in einer der teilnehmenden Slots erhöht sich der Jackpotbetrag. Bereits mit dem Mindesteinsatz von 10 Cent besteht die Chance auf den vollen Gewinn.



Der Jackpot ist nur für volljährige Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich spiel- und gewinnbar.



Exklusiv in Österreich – sicher, fair und konzessioniert

Der win2day Jackpot läuft ausschließlich auf win2day.at, der Spieleseite der Österreichischen Lotterien. Diese verfügen über die einzige in Österreich gültige Konzession für Online-Glücksspiel.

Nur auf win2day ist gewährleistet, dass sämtliche Spiele, die Datenverarbeitung und die Auszahlung der Gewinne nach höchsten österreichischen Standards erfolgen. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Fairplay- und Spielerschutzmaßnahmen.



Die Österreichischen Lotterien sind mit ihrer hauseigenen Spielerschutzlösung auch im internationalen Vergleich federführend. 2024 wurde der Lotterien Health Check auf win2day mit dem Innovationspreis der European Lotteries ausgezeichnet.



Über win2day

win2day ist die Online-Spieleseite der Österreichischen Lotterien und bietet als einzige legale Glücksspielplattform Österreichs ein umfassendes Angebot. Neben sämtlichen Lotteriespielen der Österreichischen Lotterien – wie Lotto „6 aus 45“ oder EuroMillionen – umfasst das Angebot Slots und Casinospiele wie den win2day Poker Room oder das win2day Online Studio, das erste Online-Casino mit Live-Übertragung aus Wien. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Sportwettenangebot.



Alle Spiele unterliegen strengsten Sicherheits-, Fairplay- und Spielerschutzrichtlinien.



Weitere Informationen: www.win2day.at