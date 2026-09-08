SPÖ-Seltenheim zu Kickl im ORF-„Sommergespräch“: „Rechte Packeleien, Hetze und keine Lösungen – Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagiert heute, Dienstag, mit scharfer Kritik auf die Aussagen von FPÖ-Chef Kickl im gestrigen ORF-„Sommergespräch“. „Seit Wochen kommen immer neue erschreckende Details über die engen Verbindungen zwischen FPÖ, Freiheitlicher Jugend und rechtsextremen Identitären ans Licht. Es gibt dokumentierte Gewaltfälle, Ermittlungen wegen eines mutmaßlich rechtsextremen Überfalls, Berichte über rassistische ‚Knochenvermessungen‘ und NS-Verherrlichung. Trotzdem hat sich Kickl im ‚Sommergespräch‘ wieder nicht von den rechtsextremen Identitären distanziert. Statt einen klaren Trennstrich zu ziehen, rollt die Kickl-FPÖ dem rechten Rand weiter den blauen Teppich aus und hält den Identitären die Treue“, sagt Seltenheim, der betont: „In der FPÖ gibt es alles, was Österreich NICHT braucht, bis zum Abwinken: von rechten Packeleien, Hetze und Skandalen bis zum Anbeten von Kriegs- und Teuerungstreibern wie Putin und Trump. Kickl hat keine Lösungen für ein besseres und gerechteres Österreich. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Wenn es darum geht, Antworten auf die drängenden Fragen zu geben, ist Kickl völlig blank. Den Kampf gegen die Teuerung, die Stärkung des Gesundheitssystems, die Sicherung von Arbeitsplätzen und ein gutes Bildungssystem hat Kickl mit keiner Silbe erwähnt. Kickl und Co. haben keine Lösungen. Hetzen und Spalten sind das politische Programm der FPÖ“, so Seltenheim, der scharfe Kritik an Kickls Aussagen über die Erderhitzung übt. „Kickl lässt die Menschen im Stich und verhöhnt alle, die in ihren Wohnungen und am Arbeitsplatz unter der Rekordhitze und den Folgen der Klimakrise leiden. Statt die Menschen zu schützen, will Kickl unser Land beim Klimaschutz um Jahrzehnte zurückwerfen“, so Seltenheim.

„Die FPÖ ist eine Gefahr für Demokratie und Sicherheit und spielt Menschen gegeneinander aus. Im Gegensatz dazu arbeitet die SPÖ konsequent daran, das Leben der Menschen besser zu machen“, sagt Seltenheim. „Wir bekämpfen die Teuerung, treiben den Klimaschutz voran, sichern Arbeitsplätze und investieren in den Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems. Während die FPÖ hetzt und spaltet, sorgt die SPÖ für Ordnung und soziale Sicherheit“, so Seltenheim. (Schluss) ls/mb