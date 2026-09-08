Viktor Gernot präsentiert neue Solo-Show „Songs & Stories“

Wien (OTS) -

Viktor Gernot präsentiert mit „Songs & Stories" seine neue Solo-Show. Am 25. September 2026 feiert das Programm im Casanova Wien Premiere. Nach weiteren Vorstellungen im Casanova steht am 30. Oktober 2026 das Globe Wien auf dem Spielplan. Danach führt „Songs & Stories“ Viktor Gernot auf Tournee durch Österreich.

Lieder über das Leben und die Liebe treffen auf Geschichten und Plaudereien aus mehr als 40 Jahren Showbusiness. Viktor Gernot erzählt vom Gelingen und Scheitern, von Jazz, Musicals und Freundschaft - und blickt dabei persönlich, humorvoll und immer wieder auch nachdenklich auf eine lange Karriere zurück.

Kein Kabarett – eine Personality-Show

„Songs & Stories“ ist ausdrücklich kein klassisches Kabarett. Vielmehr präsentiert Viktor Gernot eine Personality-Show, in der die Musik im Mittelpunkt steht. Ein Piano, eine Gitarre und ein Bass begleiten einen Mann hinter dem Mikrofon, der alle Instrumente live spielt und sich selbst musikalisch durch den Abend begleitet. Als exklusive Variation und Weltneuheit gibt es erstmalig für einige Nummern eine Band, bestehend aus Musikern, die ausnahmslos den Vornamen Viktor und den Nachnamen Gernot tragen.

Musikalisch spannt sich der Bogen von Jazz, Traditional Pop und Broadway-Tunes im englischen Original über Eigenübersetzungen in Dialekt und Hochsprache bis hin zu Eigenkompositionen. Dazu Betrachtungen, Anekdoten und Reflexionen einer langen Karriere, Conférencen und Impersonations. Gelegentlich sentimental & romantisch, voller Ironie und Humor, eben ganz Viktor Gernot.

Mehr als 40 Jahre Showbusiness

Nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne macht Viktor Gernot in „Songs & Stories“ das Erlebte selbst zum Stoff des Abends: Musik, Begegnungen, Freundschaften, Erfolge und Niederlagen - und die Geschichten, die dazwischen passiert sind.

A Crooners Night. Songs About Love & Life.

An Evening with Viktor Gernot.

Premiere und Wien-Termine

25. September 2026 - CasaNova Vienna - PREMIERE

26. September 2026 - CasaNova Vienna

28. September 2026 - CasaNova Vienna

29. September 2026 - CasaNova Vienna

8. Oktober 2026 - CasaNova Vienna

9. Oktober 2026 - CasaNova Vienna

30. Oktober 2026 - Globe Wien