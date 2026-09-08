Schulstart 2026: 145 Teach For Austria Fellows für Bildungsfairness im Einsatz

Wien, Linz (OTS) -

Welche Bildungschancen ein Kind in Österreich hat, hängt nach wie vor stark vom Bildungshintergrund der Eltern ab. Eine aktuelle Langzeitstudie des Instituts für Höhere Studien, die mehr als 85.000 Kinder über 17 Jahre begleitet hat, zeigt: Soziale Unterschiede entstehen früh und werden im Verlauf der Bildungslaufbahn größer. Nach der Volksschule besuchen etwa 65 Prozent der Kinder von Akademiker:innen eine AHS Unterstufe, bei Kindern von Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss sind es 11 Prozent.

Zum Schulstart und anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen PISA Studie rückt damit erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie faire Bildungschancen für Kinder mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen gelingen können. Teach For Austria setzt mit seinem Social Leadership Programm direkt an der Basis an, vom Kindergarten über die Volksschule bis zur Sekundarstufe.

Ab September sind 145 TFA Fellows in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich in Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen und Polytechnischen Schulen im Einsatz. 84 von ihnen starten neu und bilden den größten Fellowjahrgang seit Bestehen von Teach For Austria. Insgesamt werden ab September 2026 im Kindergarten 23 Fellows arbeiten, 42 in Volksschulen und 80 in der Sekundarstufe.

„Bildungswege beginnen im Kindergarten. Gerade in den ersten Jahren werden wichtige Grundlagen dafür gelegt, wie Kinder lernen, sich entwickeln und was sie sich selbst zutrauen. Wenn wir Bildungsfairness ernst nehmen, müssen wir deshalb früh ansetzen und qualitativ hochwertige Bildung für alle im Kindergarten anbieten“, sagt Klara Landrichinger, Programmleiterin Elementarbildung bei Teach For Austria.

TFA Fellows arbeiten als Pädagog:innen und Lehrkräfte an Bildungsstandorten mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen aus strukturell benachteiligten Familien. Im Rahmen des zweijährigen Social Leadership Programms werden sie für ihren Einsatz ausgebildet und durch intensives Training, Coaching und laufende Begleitung unterstützt. Im Mittelpunkt stehen hohe Erwartungen an jedes Kind, tragfähige Beziehungen und die individuelle Förderung von Potenzialen.

Ziel ist, dass auch Kinder mit schwierigeren Ausgangsbedingungen eine faire Chance auf hochwertige Bildung erhalten und ihren weiteren Bildungsweg selbstbestimmt gestalten können. Teach For Austria arbeitet dort, wo sich Bildungswege entwickeln, im Kindergarten, in der Volksschule und in der Sekundarstufe.

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.