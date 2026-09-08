Arbeiten für Fahrbahnsanierung an der Landesstraße L 7062 in Taubitz abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 7062 wurde im Zuge der Ortsdurchfahrt von Taubitz, Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel, saniert. Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung und die Nebenanlagengestaltung wurden von der Firma Malaschofsky und der Straßenmeisterei Gföhl teilweise unter Totalsperre durchgeführt. Baubeginn war Anfang Juni 2026, die Fertigstellung erfolgte kürzlich. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 69.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich rund 39.000 Euro, rund 30.000 Euro übernimmt die Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel.

Aufgrund des Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden wie Setzungen in den Randbereichen, Spurrinnen, Netzrissen und Unebenheiten entsprach die Landesstraße L 7062 im Ortsgebiet von Taubitz zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrsanforderungen. Aus diesen Gründen hat der NÖ Straßendienst gemeinsam mit der Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel beschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 7062 im Abschnitt von Kilometer 6,800 bis Kilometer 7,090 zu sanieren und gleichzeitig eine Nebenanlagengestaltung umzusetzen.

Auf einer Gesamtlänge von rund 290 Metern und einer Fläche von etwa 1.720 Quadratmetern wurde zunächst die schadhafte Asphaltdeckschicht der L 7062 im Ortsbereich von Taubitz abgefräst. Nach der Gestaltung der Nebenanlagen sowie einer anschließenden Hochdruckreinigung inklusive Vorspritzen wurde über die gesamte Fahrbahnbreite eine 3,5 Zentimeter starke bituminöse Deckschicht eingebaut.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]