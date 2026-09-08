Niederösterreich holt mit „Familienland*Stars“ die besten familienfreundlichen Initiativen vor den Vorhang

St. Pölten (OTS) -

Gelebte Familienfreundlichkeit braucht innovative Ideen und engagierte Menschen. Bereits etabliert hat sich die Auszeichnung von familienfreundlichen Unternehmen in Niederösterreich im Rahmen der Familienland*Stars. Mit der neu ins Leben gerufenen Kategorie „Familienfreundliche Initiativen“ holt die Familienland Niederösterreich GmbH jetzt herausragende Projekte und bewährte Best-Practice-Modelle außerhalb des Arbeitsumfeldes vor den Vorhang: Sie verbessern das Leben von Familien nachhaltig und leisten einen wertvollen Beitrag zu einer kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft.

„Mit der Präsentation der eingereichten Initiativen möchten wir erfolgreiche Projekte aus Niederösterreich sichtbar machen, den fachlichen Austausch fördern und Anreize schaffen, bewährte Konzepte zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Gesucht werden Initiativen, die Familien als Ganzes oder gezielt Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Kinder unterstützen. Inklusion und Diversität werden dabei als wichtige Querschnittsthemen in vier Kategorien berücksichtigt“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Einreichfrist endet am 31. Oktober 2026.

Eingereicht werden können Projekte aus den Bereichen Spielplätze und Schulfreiräume, Bildungsinitiativen, Betreuung und Unterstützung sowie Freizeitgestaltung, Bewegung und Sport. Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Verbände, Schulen, Kindergärten, Non-Profit-Organisationen, kirchliche und private Initiativen sowie engagierte Einzelpersonen, die mit ihren Initiativen einen wertvollen Beitrag zur Stärkung von Familien in Niederösterreich leisten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass sich die Projekte bereits in Umsetzung befinden oder erfolgreich abgeschlossen wurden. In der Kategorie „Spielplätze und Schulfreiräume“ darf der Projektabschluss höchstens fünf Jahre zurückliegen. Darüber hinaus müssen alle eingereichten Projekte einen aktuellen und nachweisbaren Beitrag zur Familienfreundlichkeit leisten und auf eine nachhaltige, langfristige Wirkung ausgerichtet sein.

Die Teilnahme erfolgt über ein Online-Formular auf der Website der Familienland Niederösterreich GmbH. Eine qualifizierte Fachjury bewertet die eingereichten Projekte und kürt die Bestplatzierten in den einzelnen Kategorien. Die Auszeichnung erfolgt schließlich im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in St. Pölten.

Die jeweils drei Erstplatzierten jeder Kategorie werden mit dem Familienland-Preis ausgezeichnet und erhalten attraktive Preisgelder als Anerkennung für ihr herausragendes Engagement für Familien in Niederösterreich. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Einreichung befinden sich auf www.familienland.at.

Rückfragen an Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]