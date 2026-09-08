LICHT INS DUNKEL schreibt Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis aus

Wien (OTS) -

Zum sechsten Mal schreibt LICHT INS DUNKEL den Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis aus. Dieser zeichnet exzellente Berichterstattung zum Thema Inklusion aus und würdigt damit die großen Leistungen von Herbert Pichler, dem im April 2021 viel zu früh aus dem Leben gerissenen Präsidenten des Österreichischen Behindertenrates.

Die vier Einreichkategorien sind Fernsehen, Radio/Podcast, Printmedien inkl. Online-Publikation sowie Multimedia/Digital. Die Beiträge müssen zwischen 1. August 2025 und 31. Juli 2026 veröffentlicht worden sein und sollen Inklusion über alle Lebensbereiche hinweg als gesellschaftliche Aufgabe und Wert sichtbar machen.

Beiträge können bis 31. Oktober 2026 durch Organisationen, Vereine, Medienunternehmen, Journalist*innen bzw. durch Jurymitglieder an [email protected] eingereicht werden. Weiterführende Informationen und das barrierefreie Einreichformular findet man auf https://lichtinsdunkel.org/der-verein/inklusions-medienpreis/

Die Vergabe des Medienpreises erfolgt durch eine Jury:

Mag. Dr. Gabriele Falböck (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft / Medien und digitale Technologien / UNI Wien, FH St. Pölten)

Ao. Univ. Prof. i.R. Dr. Fritz Hausjell (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft / UNI Wien)

Mag. Barbara Krenn (Hauptabteilungsleiterin Religion und Ethik multimedial / ORF)

Martin Ladstätter, M.A. (Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats)

Ivana Veznikova M.Sc. (Moderatorin der Sendereihe „Perspektivenwechsel“ / Okto TV)

Univ. Prof. Dr. Germain Weber (Vorstand LICHT INS DUNKEL, Fakultät für Psychologie / UNI Wien)

Der Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis wird im Frühjahr 2027 verliehen. Die Preisträger*innen werden pro Kategorie mit einer Urkunde und einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro ausgezeichnet. Das Preisgeld wird von Sponsoren getragen.