WK Wien: Info-Tage zu betrieblicher Nachhaltigkeit

Wien (OTS) -

„Ökonomie und Ökologie stehen nicht im Gegensatz zueinander, sondern ergänzen sich gegenseitig zum Nutzen von Gesellschaft und Wirtschaft“, betont Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Zudem bietet der ökologische Wandel vielfältige Möglichkeiten für jene Unternehmen, die Veränderungen frühzeitig erkennen und aktiv gestalten. Kriz-Zwittkovits: „Nachhaltige Entwicklungen eröffnen vielfältige Chancen und stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.“

Extreme Wetterereignisse wie die diesjährigen Temperaturrekorde, neue regulatorische Vorgaben, steigende Energie- und Rohstoffkosten oder unsichere globale Lieferketten sind Beispiele, die Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Im Sinne der eigenen betrieblichen Wirtschaftlichkeit, der Umwelt und der Gesellschaft heißt es für Unternehmen, darauf zu reagieren.

„Die Wirtschaftskammer Wien wie ich sie verstehe, ist nicht nur Wissens- und Know-how-Basis für die Wiener Unternehmen, sondern auch ein offenes Haus des Dialogs und Austausches. Beides wollen wir mit den NOW Green Economy Days im Bereich Nachhaltigkeit bieten“, sagt Kriz-Zwittkovits.

Info- und Netzwerkveranstaltung

Kompaktes Wissen darüber, wie der ökologische Wandel im eigenen Betrieb praktisch und wirtschaftlich umgesetzt werden kann, erhalten Wiener Betriebe bei den NOW Green Economy Days, die erstmals am 22. und 23. September im Haus der Wiener Wirtschaft stattfinden.

Fachvorträge, Praxisberichte, interaktive Workshops, eine Service-Messe und zahlreiche Networking-Möglichkeiten bieten Informationen, um wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen einzuordnen, Trends genauer zu verstehen und den Rechtsrahmen kennenzulernen. Behandelt werden Themen wie unter anderem Kosteneffizienz, Dekarbonisierung, ESG-Vorgaben, Berichtspflichten wie auch das Umsetzen nachhaltiger Geschäftsmodelle. Im Fokus stehen praxisnahen Strategien und Maßnahmen, die Betriebe unmittelbar im unternehmerischen Alltag umsetzen können, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken oder neue wirtschaftliche Potenziale zu erschließen.

Hochkarätige Expertinnen und Experten

Zu den Speakern zählen hochkarätige Expertinnen und Experten wie u.a. Tina Deutsch (Kontext Institut), Josef Baumüller (TU Wien), Monika Brom (Umweltbundesamt), Eva Czernohorszky (Wirtschaftsagentur Wien), Theresia Vogel (stv. Vorsitzende des Rates für Forschung, Wissenschaft, Technologie und Innovation - FORWIT) oder Cornelia Daniel (Dachgold e.U.).

Anmeldung & weitere Infos zu den einzelnen Veranstaltungen:

Das detaillierte Programm der einzelnen Veranstaltungspunkte gibt es online. Aufgrund des limitierten Platzkontingents ist eine Anmeldung erforderlich.