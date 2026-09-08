Feurig-süßer Neuzugang im Gurkenregal: die neuen efko Diavolos

Eferding/Linz (OTS) -

Mit den neuen efko Diavolos erweitert efko sein Gurkensortiment um eine feurig-süße Neuheit. Die knackigen Gurkenräder verbinden angenehme Süße mit feuriger Schärfe und machen das österreichische Gurkerl-Trio komplett - mit ganzen Gurken, Stixx und jetzt auch in Scheiben. Damit bringen die efko Diavolos eine neue Geschmacksrichtung ins Gurkenregal und eignen sich überall dort, wo gleichmäßige Gurkenscheiben gefragt sind, vom Burger über Sandwiches und die Leberkässemmel bis hin zu Salaten, Bowls oder als würzige Beilage zum Grillen. Erhältlich sind die neuen efko Diavolos ab Herbst im 720-ml-Glas im gut sortierten Lebensmittelhandel.