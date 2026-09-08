  • 08.09.2026, 09:01:08
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"Vermieten – Aber richtig!"

Wien (OTS) - 

Am 17. September bietet der Zentralverband Haus & Eigentum bei einer kompakten Informationsveranstaltung nützliche Informationen für Eigentümer:innen, die ihre Wohnung gut und sicher vermieten möchten.

Viele Wohnungseigentümer:innen möchten vermieten – doch rechtliche Stolperfallen, steuerliche Fragen und die Suche nach dem passenden Mieter sorgen mitunter für Unsicherheit. Genau hier setzt das Open House des Zentralverbandes Haus & Eigentum an. Sie kennen den Zentralverband Haus & Eigentum noch nicht?

Dann melden Sie sich unverbindlich an und kommen zum Open House:

Wann: 17. September 2026, 18:30–20:00 Uhr
Wo: Zentralverband Haus & Eigentum, Landesgerichtsstraße 6, 1. DG, 1010 Wien

Expert:innen aus Recht und Steuern führen in die Thematik ein und geben praxisnahe Antworten rund ums Vermieten:

  • Erfahrungen aus der Beratungspraxis
  • Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter
  • Ein Überblick über Steuern

Neben spannenden Kurzvorträgen erwartet die Teilnehmer:innen eine offene Fragerunde mit anschließender Gelegenheit für Networking bei Snacks & Drinks.

Sofort-Bonus für neue Mitglieder

Wer sich nach seiner Teilnahme am Open House bis 30. September 2026 für eine Mitgliedschaft entscheidet, erhält den Mitgliedsbeitrag für 2026 geschenkt und bekommt zusätzlich einen Ꞓ 50,- Gutschein für Veranstaltungen des Zentralverbandes Haus & Eigentum.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ausschließlich nach bestätigter Anmeldung möglich.
Begrenzte Teilnehmerzahl!

Kontakt für Rückfragen und Anmeldung:

Zentralverband Haus & Eigentum
+43-1-406 33 18 | [email protected]
www.zvhausundeigentum.at/open-house

Rückfragen & Kontakt

Zentralverband Haus und Eigentum
Petra Stetzl
Telefon: 014063318
E-Mail: [email protected]

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