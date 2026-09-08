Oktoberfest mitten in Wien

Wien (OTS) -

Am 17. September wird das Hawidere Oktoberfest in 1150 Wien eröffnet. Der Holzfassanstich wird vom Inhaber der Schremser Brauerei, Dipl. Ing. Karl Theodor Trojan, vorgenommen. Für die zünftige Musibegleitung sorgt der Steirer Franz mit zeltfesttypischer Musi bei freiem Eintritt.

Kulinarisch glänzt die Fünfhauser Wiesn mit Spanferkel und Speckinator Burger sowie einer Spezialität des Hauses, dem Bananen Weißbier Cheesecake. Mit Veige Sau Burger (Pulled Jackfruit nach Spanferkel Art) und Crispy Bavaria Burger (nach Backhendl Art) wird auch der vegane Hunger gestillt.

„Neben dem Schremser Oktoberbier, das im Maßkrug serviert wird, zapfen wir noch 13 andere Biere frisch vom Fass.“ so Adalbert Windisch, Inhaber des Hawidere, „Die Gäste lieben unsere Biervielfalt und deshalb servieren wir verschiedenste Bierstile. Weitere Veranstaltungen: 24. Sept.: Oktoberfestparty mit der Bayrisch burgenländischen Wiesn Musi – 30. Sept.: Brausilvester – 16. Okt.: Rock 'n' Roll Oktoberfest mit The Slapbacks live