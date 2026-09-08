Arbeiten an der Landesstraße L 7176 in Rappottenstein abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 7176 wurde im Bereich der Marktgemeinde Rappottenstein (Bezirk Baden) auf einer Länge von rund 1,18 Kilometern umfassend saniert. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Groß Gerungs gemeinsam mit Liefer- und Baufirmen aus der Region umgesetzt. Die Gesamtkosten für die Straßenbauarbeiten belaufen sich auf rund 180.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.Die Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen.

Im gesamten Baubereich wurde zunächst der alte Fahrbahnbelag vollständig durchgefräst. Anschließend wurden eine sieben Zentimeter starke bituminöse Tragschicht sowie eine sieben Zentimeter starke bituminöse Deckschicht eingebaut. Auch die Entwässerungseinrichtungen wurden zur Gänze erneuert. Darüber hinaus wurden das Bankett und die Gräben abschnittsweise an die neue Trasse angepasst. Die Fahrbahn wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard mit einer Breite von fünf Metern ausgeführt.

Umgesetzt wurde das Projekt, da aufgrund des Alters und zahlreicher Fahrbahnschäden die Straße im Bereich Rappottenstein Burg zuletzt nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach. Auf der Landesstraße L 7176 zwischen Kilometer 6,32 und 7,50 waren unter anderem starke Setzungen in den Randbereichen, Spurrinnen, Netzrisse und Unebenheiten aufgetreten. Der NÖ Straßendienst entschied daher, den rund 1.180 Meter langen Abschnitt umfassend zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]