DONAU Versicherung erneut als Great Place to Work zertifiziert

Wien (OTS) -

Die DONAU ist zum zweiten Mal als „Great Place to Work“ zertifiziert. Grundlage der Zertifizierung ist eine anonyme Befragung der Mitarbeiter:innen zu ihrer erlebten Arbeitsplatz- und Führungskultur. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Zustimmung: Fast neun von zehn bewerten die DONAU insgesamt als guten Arbeitsplatz.

„Die erneute Auszeichnung freut mich besonders, weil sie unmittelbar auf der Einschätzung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruht. Eine starke Unternehmenskultur entsteht dort, wo Menschen gerne zusammenarbeiten, Verantwortung übernehmen und stolz sind, gemeinsam etwas zu bewegen. Die Ergebnisse bestätigen unseren Weg – und sind für uns zugleich Auftrag, die DONAU als Arbeitgeberin konsequent weiterzuentwickeln“, sagt Harald Riener, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der DONAU Versicherung.

Von der ersten Befragung zu konkreten Veränderungen

„Die erste Mitarbeiterbefragung 2024 war für uns ein klarer Auftrag zur Weiterentwicklung. Wir haben aus den Ergebnissen konkrete Maßnahmen abgeleitet – von neuen Führungsprinzipien über zusätzliche Vernetzungs- und Bildungsangebote bis zu unserem neuen Onboarding-Format ‚DONAU Ahoi!‘. Die positive Entwicklung in wichtigen Bereichen bestärkt uns auf diesem Weg. Darauf bauen wir auf und entwickeln unsere Arbeits- und Führungskultur konsequent weiter“ , sagt Daniela Hagmann, Leiterin Personal der DONAU Versicherung.

In den offenen Antworten nennen die Mitarbeiter:innen besonders häufig Flexibilität und Vereinbarkeit, den Zusammenhalt im Team sowie Vertrauen und Eigenverantwortung. Auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit wird von vielen in der DONAU als positiv wahrgenommen.

Fakten auf einen Blick

Die aktuellen Ergebnisse zeigen insgesamt einen positiven Trend bei der Wahrnehmung der DONAU als Arbeitgeberin:

Auszeichnung : Die DONAU Versicherung ist 2026 zum zweiten Mal in Folge als Great Place to Work zertifiziert.

: Die DONAU Versicherung ist 2026 zum zweiten Mal in Folge als Great Place to Work zertifiziert. Arbeitsplatzqualität : Fast neun von zehn bewerten die DONAU als sehr guten Arbeitsplatz.

: Fast neun von zehn bewerten die DONAU als sehr guten Arbeitsplatz. Bindung : Die überwiegende Mehrheit möchte noch lange bei der DONAU arbeiten.

: Die überwiegende Mehrheit möchte noch lange bei der DONAU arbeiten. Weiterempfehlung : Eine große Mehrheit empfiehlt die DONAU als sehr gute Arbeitgeberin weiter.

: Eine große Mehrheit empfiehlt die DONAU als sehr gute Arbeitgeberin weiter. Beteiligung: Rund 900 Mitarbeiter:innen nahmen an der anonymen Befragung teil. Die Teilnahmequote lag bei über 70 Prozent.

Über die DONAU Versicherung

Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung und Teil der Vienna Insurance Group. Mit neun Landesdirektionen und 74 Geschäftsstellen ist sie in ganz Österreich regional verankert und betreut rund 700.000 Kund:innen. Die DONAU bietet Versicherungslösungen für Privatkund:innen sowie für Unternehmen und Gewerbebetriebe in allen Versicherungssparten. Rund 1.300 Mitarbeiter:innen stehen für persönliche Beratung, Service und Kundennähe.

Als Arbeitgeberin setzt die DONAU auf eine Arbeits- und Führungskultur, die Entwicklung, Eigenverantwortung und Vereinbarkeit fördert. Seit 2013 trägt das Unternehmen das staatliche Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ und wurde zuletzt 2025 rezertifiziert. 2026 wurde die DONAU erneut als Great Place to Work zertifiziert.

donauversicherung.at

