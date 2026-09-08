  • 08.09.2026, 08:31:02
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  • OTS0014

B1 Diendorf West: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Straße zwischen Diendorf und Grunddorf auf rund einem Kilometer erneuert

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße B 1 zwischen Diendorf und Grunddorf wurde auf einer Länge von rund einem Kilometer erneuert. Aufgrund von zahlreichen Verformungen, Spurrinnen und Fahrbahnschäden entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 1 zwischen Diendorf und Grunddorf zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst hat daher beschlossen, die Fahrbahn der B 1 im Abschnitt von Kilometer 48,120 bis Kilometer 49,073 zu erneuern.

Im Zuge der Arbeiten wurde auf der gesamten Fahrbahnfläche von rund 7.000 Quadratmetern eine vier Zentimeter starke Flächenfräsung vorgenommen. Anschließend wurde eine vier Zentimeter starke bituminöse Deckschichte aufgebracht und damit die Fahrbahn wiederhergestellt. Die Straßenbauarbeiten wurden von der Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH ausgeführt. Die Arbeiten begannen am 27. Juli 2026 und konnten bereits am 30. Juli 2026 abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten für die Straßenbaumaßnahmen belaufen sich auf rund 150.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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