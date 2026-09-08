Kapsch TrafficCom modernisiert das nationale Mautsystem der Dominikanischen Republik

Wien (OTS) -

Kapsch TrafficCom hat den Zuschlag für die Modernisierung und digitale Transformation des nationalen Mautsystems der Dominikanischen Republik erhalten.

Das Projekt wird von RD Vial geleitet, dem staatlichen Unternehmen, das für den Betrieb und den Ausbau des Hauptstraßennetzes des Landes zuständig ist, und stellt eine der bedeutendsten SmartToll-Implementierungen im Portfolio von Kapsch TrafficCom im Bereich Mautstellenbetrieb dar.

Im Rahmen des Auftrags wird Kapsch TrafficCom landesweit 20 Mautstellen und 183 Fahrspuren mit seiner SmartToll-Lösung modernisieren. Darüber hinaus wird Kapsch TrafficCom Wartungs- und Supportleistungen erbringen, um die langfristige Betriebskontinuität und zukünftige Plattformerweiterungen sicherzustellen.

„Dieses Projekt markiert einen wichtigen Schritt bei der Modernisierung der Mautinfrastruktur in der Dominikanischen Republik. Es unterstreicht die Stärke unserer Technologie, unsere umfassende internationale Mautkompetenz sowie unsere starke Präsenz in ganz Lateinamerika und der Karibik. Wir sind stolz darauf, RD Vial beim Aufbau eines zukunftsfähigen Maut-Ökosystems zu unterstützen, das die Effizienz und das Kundenerlebnis für die Verkehrsteilnehmer verbessern wird“, sagte Ramiro Virreira, EVP Lateinamerika.

Aufbauend auf jahrelangem regionalem Engagement

Der Vertrag stärkt die Rolle von Kapsch TrafficCom als vertrauenswürdiger Partner bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur in ganz Mittelamerika und der Karibik.

Das Angebot von Kapsch TrafficCom zeichnete sich durch die Robustheit und Skalierbarkeit seiner Lösung, seine umfassende globale Expertise im Bereich Mautsysteme, seine etablierte regionale Präsenz sowie seine nachgewiesene Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung von Projekten dieser Größenordnung und Komplexität aus.