oekostrom AG startet mit Bezugsphase in die Kapitalerhöhung 2026

Wien (OTS) -

Die oekostrom AG kündigt eine weitere Kapitalerhöhung an, um Wachstumsprojekte zu finanzieren. Die Bezugsphase startet am 7. September und endet am 30. September 2026. In dieser Zeit können Bestandsaktionär:innen neue Aktien im Bezugsverhältnis 4,1:1 zu einem Ausgabepreis von 30 Euro zeichnen oder bis 23. September ihre Bezugsrechte an Dritte weitergeben. Alle in der Bezugsfrist gezeichneten Aktien werden den Investor:innen im Rahmen ihrer ausgeübten Bezugsrechte voll zugeteilt. Die Folgeemission, also das öffentliche Angebot verbleibender Aktien in Österreich und Deutschland, findet ab dem 1. Oktober statt, der Ausgabepreis beträgt dann 32 Euro. Es ist die vierte Kapitalerhöhung des Unternehmens in zehn Jahren, das maximale Emissionsvolumen beträgt diesmal 14 Mio. Euro.

Die Energiewende zählt zu den größten Wachstumsmärkten der kommenden Jahrzehnte. Der Strombedarf wird sich in den Bereichen Mobilität, Industrie und künstliche Intelligenz deutlich erhöhen. Um diesen Zukunftsmarkt zu bedienen, sollen die Mittel aus der Kapitalerhöhung 2026 der oekostrom AG in Projekte fließen, die zusätzliche Erzeugungs- und Speicherkapazitäten schaffen und neue Ertragsquellen erschließen. Konkret sind die Finanzierung von einem Batteriespeicher beim Hybridkraftwerk in Parndorf (Burgenland) sowie Photovoltaik-Projekten in Kärnten, Oberösterreich und der Slowakei geplant. Weitere Mittel sollen in das Repowering zweier bestehender Windkraftstandorte, in weitere Kraftwerksprojekte aus der Pipeline sowie in den Ausbau der Handels- und Vertriebsaktivitäten der oekostrom AG fließen.

„Der Strommarkt wächst nachhaltig“, so CEO Ulrich Streibl. „Daher brauchen wir mehr Windkraft, mehr Photovoltaik und mehr Speicher, um dank sauberer Energie aus eigener Erzeugung unabhängig von fossilen Importen zu sein. Die oekostrom AG verfolgt dieses Ziel seit ihrer Gründung und will mit der anstehenden Kapitalerhöhung diesen Weg konsequent fortsetzen.“

Bezugsphase gestartet

Bestandsaktionär:innen erhalten ab heute, 7. September bis zum 30. September die Möglichkeit, pro 4,1 Bestandsaktien eine neue Aktie zum Bezugspreis von 30 Euro zu erwerben. Alternativ haben Bestandsaktionär:innen die Möglichkeit, ihre Bezugsrechte bis 23. September zu handeln, also an Dritte weiterzugeben. So können auch Personen, die noch nicht über Aktien der oekostrom AG verfügen, diese zu einem günstigeren Preis erwerben.

Bestandsaktionär:innen haben zusätzlich die Möglichkeit, in der Folgeemission ab 1. Oktober weitere Aktien zum Preis von 32 Euro zu zeichnen und ihren Anteil an der oekostrom AG im Rahmen der Verfügbarkeit weiterer neuer Aktien zu erhöhen.

Für den Bezugsrechtehandel und die Zeichnung der Aktien steht die Online-Plattform investieren.oekostrom.at zur Verfügung. Weiters erhalten Bestandsaktionär:innen die Zeichnungsscheine nach Start der Bezugsphase per Post.

Risikohinweis

Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Seit 27 Jahren Investitionen in Erneuerbare

Die oekostrom AG wurde 1999 aus einer Initiative der Anti-Atom-Bewegung gegründet und ist heute eine der größten unabhängigen Energiedienstleisterinnen in Österreich. Mit mehr als 40 Kraftwerken produziert das Unternehmen in Österreich, Deutschland, der Slowakei und Tschechien sauberen Strom aus Sonnen- und Windkraft. Die oekostrom AG beliefert über 100.000 Kund:innen mit sauberem Strom und verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell aus den Sparten Produktion, Handel und Vertrieb.

Erfolgreiche Kapitalerhöhungen 2021 und 2022

An der oekostrom AG sind derzeit über 3.100 Aktionär:innen beteiligt. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Kapitalerhöhungen durchgeführt: 2021 konnten mehr als 200.000 Namensaktien mit einem Emissionsvolumen in der Höhe von 4,1 Millionen Euro rasch nach Ende der Bezugsfrist vollständig gezeichnet werden. Zum Zug kamen damals fast ausschließlich Bestandsaktionär:innen der oekostrom AG. Nur ein Jahr später hat die oekostrom AG 12,6 Mio. Euro für die Beschleunigung der Energiewende eingeworben und damit die größte Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen.

Informationsveranstaltungen für Bestandsaktionär:innen

Die oekostrom AG informiert im Rahmen der aktuellen Kapitalmaßnahme bei mehreren Veranstaltungen über die Bezugsphase für Bestandsaktionär:innen und die geplante Folgeemission. Die Termine umfassen eine Online-Veranstaltung am 7. September 2026, eine Präsenz-Informationsveranstaltung in Wien am 10. September 2026 sowie eine weitere Online-Veranstaltung zur Folgeemission Anfang Oktober. Details und Anmeldemöglichkeiten sind auf oekostrom.at/kapitalerhoehung verfügbar.

Abschließend weist das Unternehmen auf den von der Finanzmarktaufsicht (FMA) am 31.08.2026 gebilligten Kapitalmarktprospekt hin, einsehbar unter oekostrom.at/kapitalerhoehung, der eine umfassende Beschreibung der mit einer Teilnahme an der Kapitalerhöhung verbundenen Risiken enthält.

Weitere Informationen:

oekostrom.at/kapitalerhoehung

Digitale Zeichnung der Aktien:

investieren.oekostrom.at

Disclaimer

Die in dieser Presseaussendung verfügbaren Informationen sind Werbung im Sinne des Art. 22 Prospektverordnung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen. Das Angebot der auf Namen lautenden stimmberechtigten Stückaktien der oekostrom AG energy group in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des am 31.08.2026 von der FMA gebilligten und veröffentlichten Prospekts, der auf der Website der oekostrom AG energy group auf www.oekostrom.at/kapitalerhoehung sowie bei der oekostrom AG energy group, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der Aktien von oekostrom AG energy group zu verstehen. Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Entscheidung, in die Aktien von oekostrom AG energy group zu investieren, vollends zu verstehen. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stückaktien sind auf Österreich und Deutschland beschränkt. Außerhalb Österreichs und Deutschlands, insbesondere in den USA an „U.S. persons“ (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)), in Großbritannien, Nordirland, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Hongkong, der Schweiz, Singapur, Südkorea, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Aktien der oekostrom AG energy group rechtswidrig ist, dürfen die Stückaktien nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.

oekostrom AG – für eine saubere Energiezukunft

Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG den Umbau in eine saubere Energiezukunft als Vorreiterin voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Umweltschutzbewegung heraus gegründet, ist die oekostrom AG heute mit über 3.100 Aktionär:innen eine der größten unabhängigen Energiedienstleisterinnen in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 % sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser. Der Strom kommt aus österreichischen Kraftwerken, von Sonnenenergieanlagen der Kund:innen und aus eigenen Windrädern. Die oekostrom AG setzt sich transparent, partnerschaftlich und fair für eine saubere Energieversorgung in Österreich ein.