Restaurant Luftburg - Kolarik im Prater; Schulstart mit prominenter Unterstützung

Wien (OTS) -

Der Schulanfang ist für jedes Kind ein ganz besonderer Meilenstein. Um diesen Schritt gebührend zu feiern, lud das Bio-Restaurant Luftburg – Kolarik im Prater am Montag, den 7. September 2026, ab 11:00 Uhr zur traditionellen Schulsackerlaktion in die Luftburg Erlebniswelt ein.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die prominente Unterstützung: Kabarettist Gery Seidl und Sonja Klima überreichten das erste Schulsackerl gemeinsam mit Gastgeber Paul Kolarik persönlich.

Alle Erstklässlerinnen und Erstklässler, die vor Ort eine Tageskarte für das Luftburg-Springen lösten, durften sich über ein reich gefülltes Überraschungspaket freuen. Anstelle von Einwegverpackungen setzte das Team der Luftburg auch dieses Jahr auf wiederverwendbare, stylische Turnsackerl. Gefüllt waren diese mit nützlichen Schulutensilien, Leckereien in Bio-Qualität, kleinen Präsenten und beliebten Prater-Gutscheinen.

Der Fokus lag dabei wieder konsequent auf dem Thema Nachhaltigkeit: In enger Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern wurde streng auf Plastikreduktion, ökologischen Mehrwert und ressourcenschonende Lieferwege geachtet. Nach dem Toben und der Geschenkeübergabe starteten die ABC-Schützen bestens ausgerüstet und mit bester Laune in das neue Schuljahr.