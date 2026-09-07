Hochschule Campus Wien: Bewerber*innenzahlen steigen deutlich – hohe Nachfrage im Technikbereich

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien verzeichnet einen deutlichen Zulauf: Für das Studienjahr 2026/27 gingen insgesamt mehr als 15.000 Bewerbungen für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule ein – gegenüber rund 10.000 im Studienjahr 2023/24. Das entspricht einem Anstieg von 50 Prozent.

Auch bei den technischen Bachelor- und Masterstudiengänge zeigt sich eine positive Entwicklung. Hier stieg die Zahl der Bewerbungen von 1.368 im Jahr 2023/24 auf zuletzt 2.036 – ein Plus von rund 49 Prozent und damit fast im Gleichschritt mit dem Gesamttrend.

„Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass die Hochschule Campus Wien mit ihrem Studienangebot sehr nah an den Interessen und Bedürfnissen der Studierenden ist. Besonders freut uns, dass auch unsere technischen Studiengänge stark nachgefragt werden, sagt Doris Link, Vorsitzende der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien. „Gerade in einem Bereich mit so hohem Fachkräftebedarf ist das ein wichtiges Signal für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Wien.“

Praxis und Hörsaal

Wer an der Hochschule Campus Wien studiert, sitzt selten nur im Hörsaal. Studierende arbeiten von Beginn an in Umgebungen, die realen Berufssituationen nachempfunden sind – nicht nur in der Theorie. Sichtbarster Ausdruck ist das OP Innovation Center (OPIC): ein High-Tech-Operationssaal samt Intensivstation, in dem technische und gesundheitswissenschaftliche Studiengänge gemeinsam arbeiten. Angehende Ingenieur*innen entwickeln hier Medizintechnik und OP-Abläufe gemeinsam mit jenen, die sie später im Berufsalltag anwenden werden – eine Verzahnung, die es in dieser Form selten gibt. Am Außenstandort High Tech Campus erlernen und erforschen Studierende den computergestützten Druck von dreidimensionalen Betonobjekten und Bauteilen, um das Einsatzspektrum von Beton im modernen Bauwesen zu erweitern. Die technischen Studiengänge, die zuletzt besonders stark zulegten, profitieren von genau diesem Zusammenspiel aus Technik und Praxisanwendung.

Bewerbungszahlen als Gradmesser – für Hochschule und Arbeitsmarkt

Die Bewerber*innenzahlen sind für die Hochschule Campus Wien mehr als eine Kennzahl: Sie zeigen, wie gut das eigene Studienangebot die Interessen junger Menschen trifft – und liefern gleichzeitig ein Signal dafür, wohin sich der Arbeitsmarkt bewegt. „Unser Studienangebot wird laufend weiterentwickelt und an gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Entwicklungen angepasst. Wer heute für den Arbeitsmarkt von morgen ausbilden will, darf nicht nur auf die Anforderungen von gestern schauen“, sagt Doris Link abschließend.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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