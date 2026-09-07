Zum ORF-Zukunftsforum: Mit „ZIB Wissen“, „ZIB Talk“ und Live-Übertragung

Wien (OTS) -

Zum „Zukunftsforum“, in dessen Mittelpunkt der ORF steht und das am 10. und 11. September 2026 im Kultur- und Medienministerium stattfindet, zeigt der ORF nicht nur Live-Übertragungen von beiden Tagen auf ORF ON und berichtet ausführlich in ORF III, sondern bringt bereits am Dienstag, dem 8. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine „ZIB Wissen“ zum Thema „Die Zukunft der Medien“ und einen „ZIB Talk“ um 22.30 Uhr in ORF 2. Außerdem diskutierten prominente Medienexpertinnen und Medienexperten im Rahmen eines „DialogForums“ am 7. September Fragen zum ORF-Zukunftsforum – nachzusehen etwa am 10. September in ORF III. Bereits am 3. September stellte das Ö1-Medienmagazin „doublecheck“ die Frage: ORF-Reform – aber wie? Nachzuhören u. a. auf https://sound.ORF.at.

Dienstag, 8. September:

„ZIB Wissen: Die Zukunft der Medien“

Einsparungen in Millionenhöhe, der Abfluss von Werbeeinnahmen und Kündigungen von Journalistinnen und Journalisten – all das schwächt den ohnehin unter Druck stehenden österreichischen Medienstandort immer stärker. Am 10. und 11. September findet im Medienministerium ein sogenanntes „Zukunftsforum“ statt – im Mittelpunkt: der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF. Was wird vom ORF erwartet und warum ist die Politik seit Jahrzehnten so am ORF interessiert? Wie kann der Medienstandort Österreich in Zeiten der Globalisierung abgesichert werden? Mit welchen Herausforderungen kämpfen öffentlich-rechtliche Sender in Europa? Welche Rolle spielt vertrauenswürdiger, glaubwürdiger Journalismus in Zeiten von Desinformation und künstlicher Intelligenz? Und welche historischen und ikonischen Momente sind untrennbar mit dem ORF verbunden? Dem gehen Nadja Bendhard und Tarek Leitner am Dienstag, dem 8. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Gästen wie der Medienspezialistin Alexandra Borchardt, in Schaltungen zu ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in Ungarn, Deutschland und Großbritannien und nicht zuletzt in einem Interview mit ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher nach. Die „ZIB Wissen“ wird auch in Österreichischer Gebärdensprache angeboten.

„ZIB Talk“

Auch der erste „ZIB Talk“ nach der Sommerpause widmet sich, ebenfalls am 8. September, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON anlässlich des „Zukunftsforums“ dem Thema Medien. Tarek Leitner begrüßt dabei u. a. ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner, SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim und FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker.

Donnerstag, 10. September, und Freitag, 11. September:

„ORF III aktuell“ und Live-Übertragung auf ORF ON

Sowohl am Donnerstag, dem 10. (um 10.00 bzw. 13.00 Uhr), als auch am Freitag, dem 11. September (um 12.50 bzw. 13.45 Uhr), berichtet ORF III im Rahmen von „ORF III aktuell“ bzw. in eigenen Sendungen umfassend von beiden „Zukunftsforum“-Tagen. ORF ON übernimmt an beiden Tagen das ORF-III-Live-Signal und zeigt die Veranstaltung komplett um 10.00 bzw. 9.00 Uhr.

Zum Nachschauen:

ORF-DialogForum: Der ORF als digitale Public-Value-Plattform

Die nächsten Jahre sind richtungsweisend für den ORF: Im Vorfeld des ORF-Zukunftsforums der österreichischen Bundesregierung widmet sich ein ORF-DialogForum der angekündigten digitalen Public-Value-Plattform. Was bedeutet dieses Vorhaben konkret? Was bringt es dem Publikum? Und welche Herausforderungen sind dabei zu bewältigen? In einem ORF-DialogForum am Montag, dem 7. September 2026, um 14.00 Uhr diskutieren unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) im ORF RadioKulturhaus:

Emilija Ilić, Journalistin & Moderatorin

Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF

Karin Moser, Rundfunkhistorikerin

Matthias Pfeffer, Council for European Public Space

Annika Sehl, Professorin für Journalistik, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg

Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Donnerstag, dem 10. September, um 8.25 Uhr und am Montag, dem 14. September um 13.00 Uhr in ORF III zu sehen.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

Zum Nachhören:

doublecheck – das Ö1 Medienmagazin: ORF-Reform – aber wie? Wie kann der öffentlich-rechtliche Sender zukunftsfit gemacht werden?

Mit einem sogenannten „Zukunftsforum“ am 10. und 11. September will Medienminister Andreas Babler von der SPÖ eine größere ORF-Reform einläuten. Was genau diese bringen wird, ist offen. Das wird wohl erst in Verhandlungen der drei Regierungsparteien geklärt werden, die auf das „Zukunftsforum“ folgen. „doublecheck“, nachzuhören u. a. auf sound.ORF.at (Sendung vom 3. September) sprach mit dem Medienminister über seine Erwartungen an die Reform und mit Generaldirektorin Ingrid Thurnher über die Positionierung des ORF dazu. Thurnher hat, wie bei ihrem Amtsantritt im Frühjahr versprochen, im Unternehmen aufgeräumt und Konsequenzen in heiklen Personalfragen gezogen. Auch im Aufsichtsgremium, dem ORF-Stiftungsrat, kündigen sich mit dem Abgang des Vizevorsitzenden und ÖVP-Freundeskreisleiters Gregor Schütze Änderungen an. Dazu eine erste Bilanz und ein Ausblick. Gestaltung: Rosanna Atzara und Stefan Kappacher