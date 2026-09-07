  • 07.09.2026, 13:48:02
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„Abschied von König Harald V.“: Das Staatsbegräbnis am 9. September live in ORF III

Reiner Reitsamer begrüßt Lisbeth Bischoff, Ansgar Gersmann und Fritz Dittlbacher ab 12.00 Uhr im Studio; auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, dem 9. September 2026, nehmen Norwegen und das dortige Königshaus Abschied von König Harald V. und erweisen ihm die letzte Ehre. ORF III begleitet die Trauerfeierlichkeiten in der norwegischen Hauptstadt ab 12.00 Uhr umfassend. Der Sarg mit dem verstorbenen Monarchen wird in einem großen Trauerzug von der Schlosskapelle in den Osloer Dom überführt, wo der feierliche Trauergottesdienst stattfindet. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter europäischer Königshäuser, wie etwa aus Schweden und Großbritannien, sowie weitere nationale und internationale Gäste werden erwartet. Anschließend an die Trauerfeier wird der Sarg in die Schlosskirche von Akershus geleitet, wo König Harald V. schließlich im engsten Kreis beigesetzt wird.

ORF III überträgt ab 12.00 Uhr in einer Sondersendung den „Abschied von König Harald V.“ live. Reiner Reitsamer kommentiert die Übertragung aus dem Studio am Küniglberg und begrüßt dazu Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, Adelsexperten Ansgar Gersmann sowie Historiker Fritz Dittlbacher. Gemeinsam ordnen sie die Ereignisse ein und beleuchten die Bedeutung des Abschieds für Norwegen sowie die historische und gesellschaftliche Rolle des verstorbenen Königs.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

„Abschied von König Harald V.“ und Videokollektion „König Harald V.: Leben, Wirken und Nachfolge“ auf ORF ON

Der „Abschied von König Harald V.“ wird auch live auf ORF ON zu sehen sein, wo zu diesem Zeitpunkt auch die Videokollektion „König Harald V.: Leben, Wirken und Nachfolge“ abrufbar ist.

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