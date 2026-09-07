„ZIVA“: Startschuss für erste Zivilschutz-App Europas

Wien (OTS) -

Bei einer Pressekonferenz präsentierten Innenminister Gerhard Karner, Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes, und der für Krisenmanagement und Katastrophenschutz zuständige Gruppenleiter im Innenministerium, Reinhard Schnakl, am 7. September 2026 in Wien die erste Zivilschutz-App Europas, die Gefahreninformationen, personalisierte Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnmeldungen auf einer zentralen Plattform vereint.

„Die neue Zivilschutz-App ‚ZIVA‘ ist einzigartig in Europa – denn sie verbindet Echtzeit-Warnungen und individuelle Vorsorgeempfehlungen auf einer Plattform. Damit leistet die App einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung“, sagte Innenminister Gerhard Karner. „Die App informiert, welche Gefahren für den eigenen Wohnort und bis zu vier weiteren Orten relevant sind, bietet gezielte Vorsorgepläne und ermöglicht Warnungen und Alarmierungen in Echtzeit. Ein modernes Warnsystem ist angesichts der zunehmenden Anzahl an Naturextremen und Katastrophenfällen notwendiger denn je.“

„Die Ereignisse der vergangenen Monate haben gezeigt, dass wir mit unterschiedlichsten Gefahren rechnen und entsprechend vorbereitet sein müssen. Das gilt auch für den Schutz kritischer Einrichtungen und Infrastrukturen“, ergänzte der Innenminister. „Ein Schlüssel zum Erfolg ist dabei das professionelle Zusammenspiel von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Organisationen, die ein starkes Sicherheitsnetz für die Menschen in Österreich bilden.“

Der für Krisenmanagement und Katastrophenschutz zuständige Gruppenleiter im Innenministerium, Reinhard Schnakl, betonte: „Wir befinden uns in einer Zeit großer Herausforderungen – von hybriden Bedrohungen bis hin zu den spürbaren Folgen des Klimawandels, Hitzerekorden, Wald- und Flurbränden in Österreich und ganz Europa. Entscheidend ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger über mögliche Gefahren informieren und entsprechend vorsorgen können. Die neue App ist eine sinnvolle und wichtige Ergänzung zu den bestehenden und bewährten öffentlichen Alarm- und Warnsystemen.“

Zweckzuschussgesetz: Meilenstein im Bereich der Krisenvorsorge

Nach dem Testbetrieb ab Mai 2026 startet die „ZIVA“-App nun in den Echtbetrieb. Vor zwei Jahren wurde mit dem Zweckzuschussgesetz die gesetzliche Grundlage geschaffen, die es ermöglicht, dass „ZIVA“ zum modernen Bevölkerungsschutz beitragen kann. „Ich bin überzeugt: ‚ZIVA‘ wird ganz wesentlich und positiv zur Vorsorge und Sicherheit beitragen. Denn Vorsorge ist die beste Grundlage für Sicherheit und kann im Ernstfall Leben retten“, sagte der Präsident des österreichischen Zivilschutzverbands, Andreas Hanger.

Seit 2024 werden der Zivilschutzverband vom Innenministerium mit zwei Millionen Euro pro Jahr und die Hilfs- und Rettungsorganisationen mit 20 Millionen Euro pro Jahr unterstützt.

Neue Katastrophenschutzstrategie macht Zivilschutz noch professioneller

Das Sicherheitsnetz wird ab 2027 zusätzlich durch eine neue Strategie des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) verbessert, an der Bund, Länder und alle Einsatzorganisationen bereits intensiv arbeiten. Dadurch wird das staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement noch professioneller und an gegenwärtige Herausforderungen angepasst, wie auch im Regierungsprogramm vorgesehen ist.

Die „ZIVA“-App ist ab sofort in allen App-Stores verfügbar und für die Nutzerinnen und Nutzer völlig kostenlos. Sie wird einen wichtigen Beitrag zu Krisenvorsorge leisten.