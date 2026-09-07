- 07.09.2026, 13:01:32
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- OTS0092
Termine am 8. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.30 Uhr, PK der ÖVP Wien „Hauptstadt der Leistung statt Sozialhilfemagnet: Mindestsicherung reformieren, Deutschförderung ausbauen“ mit Bezirksvorsteher Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß (1., Sitzungssaal, Lichtenfelsgasse 7)
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