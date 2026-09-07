Aus IMWF Austria wird PER Insight: Kommunikation an Unternehmenszielen messen

Wien (OTS) -

Wien, 7.9.2026. Kommunikations- und Markenverantwortliche verfügen über mehr Zahlen als je zuvor. Medienresonanz, Social-Kennzahlen, Suchdaten und Befragungsergebnisse liegen jedoch meist getrennt vor, und jeder Kanal wird für sich optimiert. Erst im Zusammenspiel wird sichtbar, wie Kommunikation wirkt, wo sie Wirkung verfehlt und wo Handlungsbedarf besteht.

PER Insight setzt deshalb bei der gewünschten Wirkung an. Entscheidend ist, was Kommunikation für das Unternehmen erreichen soll. Erst daraus ergibt sich, welche Daten und Kennzahlen relevant sind. PER Insight verbindet dafür Kundendaten mit eigenen Markt- und Diskursdaten und macht daraus eine Entscheidungsgrundlage. So wird nicht nur sichtbar, was passiert ist, sondern auch warum es relevant ist, und wie Kommunikation gezielter auf Unternehmensziele einzahlen kann.

„Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass mehr Inhalte schneller produziert und anders gefunden werden“, sagt Axel Maireder, Geschäftsführer von PER Insight. „Gerade deshalb wird es wichtiger zu messen, was davon tatsächlich wirkt und auf die Unternehmensziele einzahlt. KI hilft uns natürlich auch bei der Auswertung. Entscheidend ist aber die Einordnung: Was bedeutet das für das jeweilige Unternehmen und was folgt daraus?“

Der Namenswechsel folgt der Neuaufstellung der Muttergesellschaft. Die bisherige Faktenkontor-Gruppe organisiert sich als PER Group künftig als Netzwerk spezialisierter Impact Architects. Ausgangspunkt jedes Projekts ist die Frage, welche Wirkung für den Kunden entstehen soll. Erst daraus entsteht die passende Kombination aus Kommunikation, Daten, Insights und Technologie. Das Motto: Less Noise. More Impact.

„Wenn Kommunikation auf C-Level mitspielen will, muss sie auch auf C-Level denken“, sagt Jörg Forthmann, Geschäftsführer der PER Group. „Reichweite, Veröffentlichungen und Interaktionen bleiben wichtige Kennzahlen. Aber ein Vorstand muss wissen, was sich dadurch für das Unternehmen verändert. Kommunikationsziele müssen aus Unternehmenszielen abgeleitet werden.“

Die in Österreich etablierten IMWF-Auszeichnungen und Gütesiegel werden unverändert unter der Marke IMWF weitergeführt.

Über PER Insight

PER Insight unterstützt Unternehmen dabei, die Wirkung von Kommunikation besser zu verstehen und gezielter zu steuern. Das Unternehmen verbindet Daten, Analysen und strategische Einordnung, um sichtbar zu machen, was für Unternehmen relevant ist, wo Handlungsbedarf entsteht und welche Entscheidungen Wirkung entfalten. PER Insight ist Teil der PER Group.