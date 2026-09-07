„Rettet unsere Gesundheit“: Grüne Niederösterreich starten landesweite Plakat- und LED-Kampagne

St. Pölten (OTS) -

Die Grünen Niederösterreich starten mit Niederösterreichs Thema Nummer 1 in den Herbst: „Rettet unsere Gesundheit“. Nach einer erfolgreichen Gesundheitstour von Landessprecherin Helga Krismer verstärkt ab sofort eine landesweite Sujet-Kampagne an LED-Werbetafeln, Großflächenplakaten und regionalen Schaukästen die politischen Forderungen. „Ich war in den letzten Monaten mit der Gesundheitstour „Rettet unsere Gesundheit“ in ganz Niederösterreich unterwegs – hab hingeschaut und zugehört, hab das gemacht, was die Landesregierung völlig verabsäumt hat. Und wie ist die Stimmung im Land? Viele Menschen sind extrem verunsichert – verunsichert, ob der*die Notärzt*in kommt, ob das Spital bleibt oder wie lang sie auf den nächsten Facharzttermin warten müssen. Wir werden mit ganzer Kraft in der Landespolitik konstruktiv weiterarbeiten für ein faires Gesundheitssystem in NÖ“, so Helga Krismer.

Klare Forderung: Facharzttermin innerhalb von 14 Tagen

Mit den neuen LED-Wänden und Plakaten und der Petition rettet-unsere-gesundheit.at holen sich die Grünen Rückenwind für ihre Forderung nach „Versorgungsgarantie“: „Jede Niederösterreicherin und jeder Niederösterreicher muss innerhalb von maximal 14 Tagen einen Termin bei eine*r Fachärzt*in bekommen – auf Kasse und wohnortnah! Es kann nicht sein, dass jemand monatelang auf eine lebenswichtige Diagnose oder Behandlung wartet“, fordert Helga Krismer unmissverständlich.

Die einzige verlässliche Warnstimme – von Tag eins an

Während ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS das Gesundheitschaos 2040+ aus ihrem Elfenbeinturm in St. Pölten diktiert haben, waren und bleiben die Grünen die einzige Partei, die das Chaos von Beginn an aufgezeigt und abgelehnt hat. Helga Krismer: „Selbst 1,5 Jahre danach: nur Mauern statt Antworten von der Landesregierung. Währenddessen warten die Menschen immer noch auf einen wichtigen Termin bei dem*r Fachärzt*in in ihrer Nähe. Daher braucht es dringend die Besetzung in den Regionen insbesondere mit Kinderärzt*innen und Frauenärzt*innen. Wir kämpfen weiter für ein Niederösterreich, in dem jeder Mensch – egal, ob in der Stadt oder in der entlegensten Region – rasch, sicher und gut medizinisch versorgt wird.“ Mit der neuen Kampagne auf LED-Flächen, Großplakaten und vor Ort in den Gemeinden werden die Grünen Niederösterreich in den kommenden Wochen im gesamten Land Präsenz zeigen und den Druck auf die Landesregierung weiter hochhalten. Die Petition rettet-unsere-gesundheit.at sammelt weiterhin Unterschriften für eine rasche, faire, beste Gesundheitsversorgung in Niederösterreich.