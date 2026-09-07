Verantwortung für die nächsten Generationen – mit Eigentümern, die langfristig denken

Wien (OTS) -

KOBAN, einer der führenden eigentümergeführten Versicherungsmakler Österreichs, setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort und geht eine Partnerschaft mit der RENOMIA ein. Als familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 100-Pjähriger Tradition steht KOBAN für persönliche Kundenbeziehungen, hohe fachliche Kompetenz und langfristiges unternehmerisches Denken. Werte, die auch der neue Partner teilt.

Die familiengeführte Unternehmensgruppe RENOMIA mit Sitz in Prag beschäftigt rund 3.000 Teammitglieder in 13 Ländern. Sie vermittelt jährlich Prämien in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro und zählt zu den führenden Versicherungsmakler in Zentral- und Osteuropa.

RENOMIA hat sich mit der Familie KOBAN zusammengeschlossen. Beide halten jeweils 50% an der Dachgesellschaft der KOBAN. Diese Dachgesellschaft besitzt 90% der Unternehmensgruppe, während die verbleibenden 10 % weiterhin von SÜDVERS gehalten werden.

Durch die Partnerschaft mit RENOMIA erweitert KOBAN seine Möglichkeiten und sein internationales Netzwerk, bleibt dabei jedoch unverändert ein eigenständiges Familienunternehmen mit starker Verankerung in Österreich. Die Partnerschaft schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, Kontinuität und noch mehr Möglichkeiten für Kundinnen und Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

500 Millionen Euro betreutes Prämienvolumen in Österreich

Mit organischem Wachstum, Akquisitionen und strategische Beteiligungen will die KOBAN ihre Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden weiter ausbauen und verbessern, sowie ihre Position als einer der führenden Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler in Österreich weiter ausbauen. Bis 2033 strebt die KOBAN ein betreutes Prämienvolumen von 500 Millionen Euro in Österreich an. Die Kapitalisierung und Finanzierung des anorganischen Wachstums, hochwertige Aus- und Weiterbildung, verbesserte Dienstleistungen und neue Produkte werden durch die Eigentümer sichergestellt.

Bewährte Führung, vertraute Ansprechpartner und eine führende Marktposition

Seit 2009 steht die KOBAN unter der Leitung von CEO Mag. Dr. Klaus Koban, MBA für unabhängige Beratung, hohe fachliche Kompetenz und langfristige Kundenbeziehungen. Für die nächste Entwicklungsphase suchte das Unternehmen bewusst einen Eigentümerpartner, der diese Werte teilt und generationenübergreifendes Unternehmertum unterstützt.

Der Gründer und Namensgeber der KOBAN wird das Familienunternehmen mindestens die nächsten 10 Jahre als CEO mit seiner Erfahrung, seinem Know-how und seinem Netzwerk weiterführen. Gemeinsam mit seinem bewährten Team und der nächsten Generation der Familie Koban gestaltet er die weitere Unternehmensentwicklung. Für die Kundinnen und Kunden bleibt die persönliche Betreuung durch ihre vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner unverändert.

Die RENOMIA GROUP ist seit 2023 über die Partnerschaft mit Steinmayr & Co. Versicherungsmakler auf dem österreichischen Markt vertreten. KOBAN und Steinmayr werden innerhalb der RENOMIA GROUP weiterhin unabhängig voneinander agieren. Gemeinsam wird die Gruppe in Österreich rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und zu den größten Versicherungsmaklern für Firmenkundinnen und Firmenkunden des Landes zählen. Ein Vertreter von Steinmayr & Co. wird gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von KOBAN und RENOMIA im österreichischen Partnerschaftsbeirat vertreten sein.

Statements der Geschäftsführer

Wir haben ganz bewusst nach einem weiteren Partner gesucht, der unsere Werte teilt und Verantwortung für kommende Generationen übernimmt. Mit der Familie Karle (SÜDVERS) und der Familie Nepala (RENOMIA) haben wir genau diese Partner gefunden. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Kunden künftig noch umfassender zu begleiten und gleichzeitig die Eigenständigkeit sowie die Kultur unseres Unternehmens zu bewahren“, sagt Dr. Klaus Koban, CEO und geschäftsführender Gesellschafter von KOBAN.

„Die Partnerschaft stärkt unsere Präsenz in Österreich sowie in der CEE-Region“, erklärt Pavel Nepala, Geschäftsführer der RENOMIA GROUP. „Insbesondere bei grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten und komplexen Risikofragen profitieren Kunden von einem erweiterten Expertennetzwerk, zusätzlichem Spezialwissen und internationalen Ressourcen.“

„Österreich ist weit mehr als ein nationaler Markt, es ist ein zentraler Wirtschaftsknotenpunkt in Europa. Die enge wirtschaftliche Vernetzung mit Deutschland sowie die starke Ausrichtung österreichischer Unternehmen nach Zentral- und Osteuropa schaffen große Chancen für internationale Beratungskonzepte“, sagt Florian Karle, geschäftsführender Gesellschafter der SÜDVERS.

Wachstum schafft neue Karrierechancen

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KOBAN eröffnet die Partnerschaft neue Chancen in einer wachsenden, international vernetzten Unternehmensgruppe. „Wir investieren gezielt in die Entwicklung unserer Talente, schaffen neue Karriereperspektiven und stärken unsere Teams nachhaltig. Durch die zusätzliche Innovationskraft entstehen neue Möglichkeiten, gemeinsam zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen“, sagt CEO Klaus Koban.

Rebranding

Ein sichtbares Zeichen dieser Weiterentwicklung ist der neue Markenauftritt: Aus der KOBAN SÜDVERS wird die KOBAN. Der neue Name steht für die gewachsene Unternehmensgruppe, ein erweitertes Leistungsspektrum und einen einheitlichen Marktauftritt. Der Name steht für Kompetenz, Stabilität, Qualität und persönliche Beziehungen.

Über die Unternehmen:

Die KOBAN steht für über 100 Jahre Versicherungskompetenz und unternehmerische Verantwortung. Als Rechtsnachfolgerin des ältesten österreichischen Versicherungsmaklers Kiefhaber hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Gewerbe- und Industrieversicherungsmakler Österreichs entwickelt. Als österreichischer Partner des Worldwide Broker Network (WBN), dem größten und ältesten internationalen Maklernetzwerk, begleitet die KOBAN Gewerbe- und IndustriekundInnen umfassend im Risiko- und Versicherungsmanagement – von der Risikoanalyse bis zur internationalen Programmsteuerung. Das Unternehmen beschäftigt in Österreich 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.kobangroup.at.

Die RENOMIA GROUP ist ein führender Versicherungs- und Rückversicherungsbroker in Zentral- und Osteuropa mit Hauptsitz in Prag. Die 1993 in der Tschechischen Republik gegründete Privatgruppe hat heute nahezu 3.000 Teammitglieder in 13 Ländern Mitteleuropas und ist über europäische sowie globale Netzwerke international verbunden. Die Unternehmensgruppe bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Risikoanalyse, Risikomanagement, Versicherungsberatung, die Entwicklung optimaler Versicherungslösungen sowie professionelle Unterstützung bei der Schadenabwicklung. Gallagher, der drittgrößte Versicherungsmakler der Welt, ist Minderheitsgesellschafter und strategischer Partner der RENOMIA GROUP. Mit ihrer internationalen Präsenz begleitet die RENOMIA GROUP Unternehmen weltweit bei der Absicherung und dem Management ihrer Risiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.renomia.com.

Die SÜDVERS wurde 1948 gegründet und wird heute in zweiter Generation geführt. Das Unternehmen beschäftigt rund 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 20 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als einer der führenden unabhängigen Versicherungsmakler für Mittelstand und Industrie im deutschsprachigen Raum betreut SÜDVERS ein Prämienvolumen von rund 760 Millionen Euro. Mit SÜDVERS International ist das Unternehmen Gründungsmitglied des WBN – Worldwide Broker Network, einem der drei größten unabhängigen Maklernetzwerke weltweit mit über 120 Mitgliedsunternehmen in mehr als 110 Ländern und einem betreuten Prämienvolumen von über 120 Milliarden US-Dollar. Seit Februar 2025 ist SÜDVERS zudem Partnerunternehmen von Assurex Global, einem weiteren internationalen Netzwerk mit mehr als 730 Partnerbüros weltweit und einem jährlichen Prämienvolumen von rund 46 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.suedvers.de.