21 Tipps pro Sekunde, alle 12 Tage ein:e Millionär:in

Wien (OTS) -

40 Jahre Lotto: Der erste Gewinner war 1986 quasi schon Euro-Millionär. Was danach folgte, entwickelte sich zu einem Spiel, das den österreichischen Glücksspielmarkt nachhaltig beeinflusst hat und ein Stück Alltagskultur wurde

Alles begann mit der 27. Die 27 war die allererste Zahl, die bei Lotto „6 aus 45“ vor genau 40 Jahren aus dem Ziehungstrichter rollte. Sie bildete am 7. September 1986 gemeinsam mit 20, 22, 1, 24 und 40 die ersten „sechs Richtigen“. Ein Steirer bewies gleich in der der ersten Runde, dass es möglich war, sechs Zahlen aus 45 richtig vorherzusagen, und dass sechs Kreuzerln der Start in ein neues Leben sein können.

Was damals noch niemand wusste: Dieser erste Lotto Gewinner war 1986 quasi schon Euro-Millionär, denn sein Gewinn von mehr als 6,5 Millionen Schilling (rund 475.000 Euro) entspräche indexangepasst heute einem Betrag von mehr als 1,2 Millionen Euro.

Mit der ersten Ziehung von „6 aus 45“ startete eine Erfolgsgeschichte, die längst mehr ist als ein Spiel: Lotto hat den Glücksspielmarkt neu geordnet, wurde ein Stück österreichischer Alltagskultur, liefert Gesprächsstoff in Trafiken, Familien und Büros, bildet den Stoff für Träume, und sorgte bei tausenden Menschen für jenen Moment, in dem aus Hoffnung Wirklichkeit wurde.

40 Jahre sind seitdem vergangen, 40 Jahre, in denen sich viel verändert hat: Aus Postsäcken voller Wettscheine wurden Datenströme, aus manueller Prüfung wurde Hochtechnologie – geblieben sind der Reiz am Spiel und die Spannung vor der Ziehung.

21 Tipps pro Sekunde, 40 Jahre lang, 24/7

In den 40 Jahren wurden für Lotto „6 aus 45“ knapp mehr als 26,9 Milliarden Tipps gespielt. Das heißt, im Durchschnitt langten in jeder Sekunde dieser 40 Jahre mehr als 21 Tipps bei den Österreichischen Lotterien ein und vom Rechenzentrum verarbeitet. In Spitzenzeiten, also etwa bei den ersten Vier-, Fünf-, Sechs- und Siebenfach­jackpots erreichte das Lotto Spielaufkommen mehr als 300 Tipps pro Sekunde.

Bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:8,14 Millionen und 26,9 Milliarden Tipps hätte es rechnerisch bisher 3.307 Sechser geben müssen. Tatsächlich waren es etwas mehr, nämlich 3.348 Sechser, was aber nur etwa 1,2 Prozent Abweichung ergibt. Hauptverantwortlich für diese Abweichung sind die „Ausreißer-Runde“ 1989, als es gleich 23 Sechser gab, sowie vier weitere Runden mit jeweils 14 Sechsern.

3.679 Ziehungen, 3.348 Sechser, 1.262 Millionen-Gewinne

Dank Einführung der zweiten wöchentlichen Ziehung im Jahr 1997 und den Lotto Bonus Ziehungen im Jahr 2020 gab es 3.679 Ziehungen. Davon gab es in 1.851 Ziehungen insgesamt 3.348 Sechser, in den restlichen 1.828 Runden gab es keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“. Von den 3.348 Sechsern brachten 1.262 einen Gewinn in Euro-Millionenhöhe (Schilling-Beträge wurden umgerechnet). Rund alle zwölf Tage gab es somit eine:n Lotto Millionär:in.

Die Lotto Sechser und Lotto Millionär:innen nach Bundesländern

(Eine Bundesländer-Zuordnung der über win2day erzielten Sechser ist seit Oktober 2025 aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr möglich)

So viele Sechser wurden seit 1986 pro Bundesland erzielt (in Klammer davon jene in Euro-Millionenhöhe), und der höchste Sechser mit Datum des Gewinnes:

Niederösterreich 640 (264) 14.926.157,30 Mi, 21.11. 2018 (7-fach-JP)

Steiermark 488 (172) 12.050.822,50 So, 19.7. 2026 (8-fach-JP)

Kärnten 244 (92) 10.887.160,80 Mi, 16.10. 2024 (7-fach-JP)

Oberösterreich 501 (196) 9.802.237,50 Mi, 27.4. 2022 (7-fach-JP)

Wien 757 (271) 9.643.151,70 Mi, 12.8. 2015 (5-fach-JP)

Vorarlberg 134 (45) 8.268.329,70 So, 6.7. 2025 (6-fach-JP)

Burgenland 124 (59) 7.832.938,40 Mi, 1.10. 2025 (6-fach-JP)

Tirol 262 (98) 7.535.657,60 So, 28.4. 2024 (6-fach-JP)

Salzburg 177 (56) 6.948.118,30 Mi, 23.4. 2008 (4-fach-JP)

win2day 6 (6) 7.712.071,80 Mi, 11.3. 2026 (6-fach-JP)

App 1 (1) 5.700.898,30 Fr, 28.11. 2025 (5-fach-JP)

Dazu kommen zwei Sechser (in Millionenhöhe), die mit einem Anteilsschein erzielt wurden, sowie zwölf Sechser, die in der Zeit von AustriaLotto (1990 bis 1996) in Ungarn erzielt wurden.

Ein Spiel mit Zahlen – Bemerkenswertes bei 22.074 Ziehungsvorgängen

Die Ziehung bildet sozusagen das Herzstück von Lotto „6 aus 45“. Sie ist geprägt von Zahlen. Zahlen, mit denen sich wunderbar spielen lässt. Hier die schönsten „Spielereien“ aus 3.679 Lotto Ziehungen in 40 Jahren:

Was die 3 von der 33 unterscheidet

Zur Ermittlung der „sechs Richtigen“ (und somit unter Außerachtlassung der Zusatzzahl) wurden in den 3.679 Lotto Runden insgesamt 22.074 Kugeln gezogen. Bei 45 Zahlen bedeutet dies, dass im rechnerischen Durchschnitt jede Kugel 490,5 mal gezogen hätte werden müssen. Die Range reicht dabei von 446 Ziehungen (die Zahl 33) bis zu 552 Ziehungen (die Zahl 3). 27 Zahlen wurden dabei unterdurchschnittlich, und 18 Zahlen überdurchschnittlich oft gezogen

Pause von 69 Ziehungen

Bei sechs Zahlen aus 45 wird im rechnerischen Durschnitt eine Zahl nach 7,5 Ziehungen erneut gezogen. Die längste Pause legte dabei die Zahl 37 ein: Nach der Ziehung vom 4. Mai 2025 vergingen 69 Runden, ehe sie am 23. November nach 70 Runden wieder gezogen wurde. Hingegen gab es bereits acht Zahlen, die bei fünf aufeinanderfolgenden Ziehungen gezogen wurden; der 8 und der 39 glückte dies bereits zweimal.

Hoch und – klarerweise – ungerade

49,4% aller bisher gezogenen Zahlen hatten einen Wert von über 23, und damit haben die hohen Zahlen im 45-er Tippfeld die Nase etwas vorne. 48,4% entfallen auf die Zahlen von 1 bis 22, auf die exakte Mittelzahl 23 entfallen 2,2% aller Ziehungen. Das Verhältnis zwischen geraden und ungeraden bei den gezogenen Zahlen lautet 48,9% zu 51,1% und ist damit nur logisch. Denn das entspricht genau der mathematischen Wahrscheinlichkeit, da es ja auch eine gerade Zahl weniger im Tippfeld gibt.

Gerade, ungerade und Primzahlen

Manche Leute haben ein Faible für gerade Zahlen, manche für ungerade, und wiederum andere für Primzahlen. Sie alle wurden schon bedient: 30 mal bestanden die „sechs Richtigen“ ausschließlich aus geraden, und 28 mal aus ungeraden Zahlen. Lediglich zweimal bestanden die „sechs Richtigen“ ausschließlich aus Primzahlen.

Drei Ziffern genügten

Am 8. September 2024 genügten lediglich die drei Ziffern 1, 2 und 9, um die „sechs Richtigen“ zu bilden: 2, 9, 11, 12, 19 und 29. Aber niemand glaubte daran, denn es gab keinen Sechser.

Eine Zeitreise: 40 Highlights bei „6 aus 45“

Die erste Ziehung von Lotto „6 aus 45“ in Österreich fand am Sonntag, den 7. September 1986 statt. Danach folgten bisher noch 3.678 (Stand: 6.9.26) weitere Ziehungen. Die 40 attraktivsten, spannendsten bzw. außergewöhnlichsten waren die folgenden (in chronologischer Reihenfolge):

1) Den ersten Sechser...

...gab es gleich in der ersten Runde. Ein Steirer tippte als einziger die „sechs Richtigen“ 1, 20, 22, 24, 27 und 40 gewann 6.542.159 Schilling (475.437 Euro).

2) Der erste Jackpot...

...trat am 19. Oktober 1986 ein. Er wurde von drei Spielteilnehmern geknackt. Sie gewannen jeweils rund 8,1 Mio. Schilling (617.000 Euro).

3) Die ersten Euro-Millionäre...

...waren ein Wiener und ein Niederösterreicher (ohne dies damals wissen zu können). Sie knackten am 16. November 1986 den Jackpot und gewannen je 13.836.098 Schilling.

4) Die „sechs Richtigen“ und die Zusatzzahl auf einem Wettschein...

...anzukreuzen, gelang erstmals einem Wiener am 28. Juni 1987. Dies ist auf einem Systemschein möglich und bisher noch 22 weiteren Spielteilnehmern gelungen.

5) Der erste Doppeljackpot...

...trat am 9. August 1987 ein. Drei Spielteilnehmer:innen knackten ihn am darauffolgenden Sonntag, sie gewannen jeweils rund 15,7 Mio. Schilling (1,14 Mio. Euro).

6) Die Runde mit den meisten Sechsern...

...war jene vom 21. Mai 1989. Gleich 23 Spielteilnehmer:innen tippten die – nur aus geraden Zahlen bestehenden – „sechs Richtigen“ 2, 14, 16, 26, 28 und 40 und erhielten je 510.218 Schilling (37.079 Euro). Es war auch der niedrigste Sechser.

7) Der erste Dreifachjackpot...

...trat am Sonntag, den 13. Jänner 1991 ein. Sechs Spielteilnehmer knackten ihn am darauffolgenden Sonntag und gewannen jeweils rund 16 Mio. Schilling (1,16 Mio. Euro).

8) Die Runde mit den absolut meisten Tipps...

...war jene von Sonntag, den 20. Jänner 1991. Es ging um den ersten Dreifachjackpot, für den mehr als 52,5 Millionen Tipps (auf 5,6 Millionen Scheinen) abgegeben wurden.

9) Die Runde mit den meisten Wettscheinen...

...war jene von Sonntag, den 26. Jänner 1992. Es ging um einen Dreifachjackpot, für den rund 5,8 Millionen Wettscheine (mit 46,1 Millionen Tipps) abgegeben wurden.

10) Die meisten Millionäre (auf Euro-Basis) bei einer Ziehung...

...gab es am 26. Jänner 1992: Sieben Spielteilnehmer knackten den Dreifachjackpot und gewannen je 15,147 Mio. Schilling (mehr als 1,1 Mio. Euro).

11) Der 1.000. Lotto Sechser...

...ist nicht eindeutig zuordenbar. Denn am 28. April 1996 tippten ein Oberösterreicher und ein Kärntner „sechs Richtige“, und das waren Sechser Nummer 999 und 1.000.

12) Zwei Sechser auf einem Normalschein...

...hatte am Sonntag, den 9. Juni 1996 eine Vorarlbergerin. Sie kreuzte bewusst zweimal dieselben Zahlen an und bekam zweimal 3,3 Mio. Schilling. Es gab total vier Sechser.

13) Die erste Lotto Ziehung an einem Mittwoch...

...fand am 3. September 1997 statt. Es gelang niemandem, einen Sechser zu tippen, und so endete sie mit einem Jackpot.

14) Die Runde mit den meisten Tipps seit Einführung der zweiten Ziehung...

...war jene von Mittwoch, den 13. Dezember 2000. Es ging um einen Dreifachjackpot, für den mehr als 36,7 Millionen Tipps (auf 4,6 Millionen Scheinen) abgegeben wurden.

15) Erstmals mit einem Handy an Lotto teilnehmen...

...konnte man – als Europa-Premiere – dank einer Kooperation mit (damals) max.mobil am Donnerstag, den 25. Jänner 2001, sofern man ein WAP-fähiges Mobiltelefon hatte.

16) Erstmals über Internet Lotto spielen...

...konnte man am Montag, den 17. September 2001. Möglich war das im WebClub.at, dem Vorgänger der aktuellen Spieleseite win2day.

17) Die 1.000. Ziehung...

...fand am Mittwoch, den 10. Oktober 2001 statt. Es gab (zum zweiten Mal in Folge) keinen Sechser und damit einen Doppeljackpot.

18) Der erste Sechser via Mobiltelefon...

...wurde am Sonntag, den 2. Dezember 2001 erzielt. Ein (damals) max.mobil-Kunde gewann damit mehr 14,5 Mio. Schilling (knapp 1,1 Mio. Euro).

19) Der erste Sechser via Internet...

...wurde am Sonntag, den 15. Dezember 2002 erzielt. Win2day hieß damals noch WebClub, und der erste Internet-Sechser brachte rund 530.000 Euro.

20) Die einzige Runde, in der der Fünfer mit Zusatzzahl höher war...

...als der Sechser, war jene von Sonntag, den 14. September 2003 mit den „Porsche Zahlen“: Die 9 ergab in Kombination mit den fünf weiteren Zahlen (11, 14, 24, 28 und 44) jeweils einen Typ der Automarke „Porsche“. Dies führte zu 14 Sechsern zu je rund 63.000 Euro, aber zu nur zwei Fünfern mit Zusatzzahl 4 zu je mehr als 84.000 Euro.

21) Der 2.000. Lotto Sechser...

...ist ebenfalls nicht eindeutig zuordenbar. Denn am 2. Jänner 2005 tippten ein Wiener und ein Vorarlberger „sechs Richtige“, und das waren die Nummern 2.000 und 2.001.

22) Der erste Vierfachjackpot...

...trat am Mittwoch, den 22. Juni 2005 ein. Am Sonntag darauf gelang es drei Spielteilnehmern, ihn zu knacken und jeweils rund 3 Mio. Euro zu gewinnen.

23) Die Runde mit der höchsten Coverage...

...war jene von Sonntag, den 26. Juni 2005. Beim ersten Vierfachjackpot wurden 93 Prozent aller möglichen Tipp-Kombinationen tatsächlich gespielt (7.570.053 von 8.145.060).

24) Der erste Fünffachjackpot...

...trat am Sonntag, den 25. Mai 2008 ein. Am Sonntag darauf gelang es zwei Spielteilnehmern, ihn zu knacken und jeweils mehr als 4,9 Mio. Euro zu gewinnen.

25) Den zweiten familiären Sechser...

...erzielte eine Kärntnerin am 16. Jänner 2008. Es war Solosechser mit rund 1,7 Mio. Euro. Ihr Ehemann tippte 1999 einen Sechser mit umgerechnet rund 1 Mio. Euro.

26) Die 2.000. Ziehung...

...gab es am Mittwoch, den 11. Mai 2011. Sie brachte auch gleichzeitig den 2.500. Sechser in der Lotto Geschichte – einen 2-Mio.-Euro-Solosechser nach einem Jackpot.

27) Die erste Ziehung außerhalb der ORF-Studios auf dem Küniglberg...

...war die Jubiläumsziehung anlässlich 25 Jahre Lotto am Mittwoch, den 7. September 2011. Sie fand im Studio 44 der Österreichischen Lotterien statt.

28) Der erste Sechser per Anteilsschein...

...war jener von Sonntag, dem 1. Jänner 2017. Insgesamt 17 Spielteilnehmer:innen aus allen neun Bundesländern teilten sich die Gewinnsumme von mehr als 2 Mio. Euro und erhielten pro Anteil mehr als 93.000 Euro.

29) Die erste Ziehung von LottoPlus...

...erfolgte am Mittwoch, den 4. Oktober 2017. Bei LottoPlus nehmen die Lotto Tipps an einer zweiten Ziehung im Rahmen der herkömmlichen Ziehung von „6 aus 45“ teil.

30) Der erste Sechsfachjackpot...

...trat am Mittwoch, den 20. Dezember 2017 ein und wurde am Heiligen Abend ausge-spielt. Ein Niederösterreicher und ein Wiener gewannen je 6,1 Mio. Euro.

31) Den 1.000. Millionär durch ein Spiel der Österreichischen Lotterien...

...gab es am Sonntag, den 25. März 2018. Ein Oberösterreicher erzielte über die Spieleseite win2day einen Solo-Sechser und gewann exakt 1 Mio. Euro.

32) Der erste Siebenfachjackpot...

...trat am Sonntag, den 18. November 2018 ein. Er wurde geknackt und sorgte für Highlight Nummer 33.

33) Die Runde mit dem höchsten Sechser...

...war jene von Mittwoch, den 21. November 2018. Ein Niederösterreicher erhielt für den Sechser nach dem Siebenfachjackpot 14.926.157,30 Euro. Es war dies auch die Runde mit der höchsten Sechser-Gewinnsumme und der erste zweistellige Millionengewinn.

34) Den 3.000. Lotto Sechser...

...tippte ein Niederösterreicher am Mittwoch, den 15. Mai 2019, als er mit einem Nor-malschein einen Solo-Sechser erzielt und damit exakt 1 Mio. Euro gewonnen hatte.

35) Die erste Lotto Bonus-Ziehung...

...fand anlässlich des „Glückstages Freitag, der 13.“ am Freitag, den 13. März 2020 statt. Sie endete mit einem Jackpot. Im selben Jahr gab es noch zwei weitere Bonus-Runden, mittlerweile finden sie 14-tägig statt.

36) Die 3.000. Ziehung von Lotto „6 aus 45“...

...erfolgte am Sonntag, den 29. November 2020, wurde von Ralph Huber-Blechinger moderiert und brachte keinen Sechser.

37) Der erste Sechser über die Lotterien App...

...gelang am 3. Februar 2021. Es ging um einen Sechsfachjackpot, und einer der beiden Sechser zu je mehr als 5 Mio. Euro wurde per App erzielt.

38) Zwei Sechser innerhalb von vier Monaten...

...erzielte eine Familie in der Steiermark. Nachdem die Mutter am 21. Februar 2021 einen Sechser mit 3,4 Mio. Euro gewann, tippte am 13. Juni ihr Sohn ebenfalls „sechs Richtige“ und gewann mehr als 700.000 Euro.

39) Einen Sechser „wie damals“...

...gab es am 24. Juli 2024. Es wurden exakt dieselben „sechs Richtigen“ gezogen wie schon zuvor am 22. Jänner 2014. Es war dies das bisher einzige Mal, dass zweimal dieselbe Kombination gezogen wurde.

40) Der erste Achtfachjackpot...

...trat am Mittwoch, den 19. Juli 2026 ein. Er wurde in der Steiermark geknackt und brachte dem bzw. der Gewinner:in mit 12,1 Millionen Euro den zweithöchsten Sechser in der Lotto Geschichte.

Über die Österreichischen Lotterien

Seit 1986, und damit seit vier Jahrzehnten, prägen die Österreichischen Lotterien das Land auf vielen Ebenen: So haben die Österreichischen Lotterien 17,8 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben an die öffentliche Hand geleistet und 2,3 Milliarden Euro für den heimischen Sport erwirtschaftet. Diese Zahlen zeigen, welche wirtschaftliche und gesell­schaftliche Bedeutung aus einer Spielidee entstanden ist, die heute österreichweit präsent ist: in mehr als 5.200 Annahmestellen mit rund 18.000 Mitarbeiter:innen, auf der Online-Plattform win2day mit 1,27 Millionen registrierten Nutzer:innen sowie an 20 WINWIN Standorten mit modernsten Video Lottery Terminals.

Getragen wird diese Entwicklung von knapp 700 Mitarbeiter:innen, die Produkte weiterentwickeln, persönlich für die Kund:innen da sind, Spielerschutz sicherstellen, Abläufe sichern, Servicequalität ermöglichen und zentrale Zukunftsthemen vorantreiben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1986 verstehen sich die Österreichischen Lotterien als Partner der Gesellschaft in Österreich. Von der Sportförderung über Kultursponsoring bis zu Initiativen für Inklusion und Chancengleichheit: Die Österreichischen Lotterien leisten seit 1986 einen wesentlichen Beitrag für Österreich.

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